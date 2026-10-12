https://crimea.ria.ru/20261012/vsu-atakovali-gorodskoy-avtobus-v-severodonetske-1160145984.html
ВСУ атаковали городской автобус в Северодонецке
ВСУ атаковали городской автобус в Северодонецке - РИА Новости Крым, 12.10.2026
ВСУ атаковали городской автобус в Северодонецке
Украинский беспилотник атаковал городской автобус в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР). Трое человек получили тяжелые ранения, сообщил в своем... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T14:30
2026-10-12T14:30
2026-10-12T14:34
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
атаки всу
автобус
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал городской автобус в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР). Трое человек получили тяжелые ранения, сообщил в своем канале в МАКС глава республики Леонид Пасечник.Сейчас решается вопрос о переводе пострадавших в Луганскую республиканскую клиническую больницу, добавил глава ЛНР.По его информации, всего за сутки под огнем противника оказались девять муниципалитетов республики. Повреждения получили транспортные средства, жилые дома, объекты энергетики, гражданской и коммерческой инфраструктуры.Силы ПВО уничтожили порядка 40 воздушных целей над территорией ЛНР, отметил Пасечник.В воскресенье Леонид Пасечник сообщал, что в результате атак ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли два человека, среди которых 15-летний подросток. Также 8 октября ВСУ нанесли удар по пассажирскому автобусу и фуре в Луганске. Три человека, среди которых ребенок, получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНРДрон ударил по машине с молодежью в ЛНР: погибла девочка-подростокАтака на ЛНР: под ударами Киева погибли и ранены взрослые и ребенок
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, автобус, новости сво, происшествия
ВСУ атаковали городской автобус в Северодонецке
Трое человек тяжело ранены после атаки ВСУ на автобус в Северодонецке
14:30 12.10.2026 (обновлено: 14:34 12.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал городской автобус в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР). Трое человек получили тяжелые ранения, сообщил в своем канале в МАКС глава республики Леонид Пасечник.
"Утром вражеский БПЛА атаковал городской автобус в Северодонецке. В момент удара в нем находились порядка 10 человек. Тяжелые ранения получили трое: пожилые супруги и 65-летняя женщина", - написал Пасечник.
Сейчас решается вопрос о переводе пострадавших в Луганскую республиканскую клиническую больницу, добавил глава ЛНР.
По его информации, всего за сутки под огнем противника оказались девять муниципалитетов республики. Повреждения получили транспортные средства, жилые дома, объекты энергетики, гражданской и коммерческой инфраструктуры.
Силы ПВО уничтожили порядка 40 воздушных целей над территорией ЛНР, отметил Пасечник.
В воскресенье Леонид Пасечник сообщал, что в результате атак ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли
два человека, среди которых 15-летний подросток. Также 8 октября ВСУ нанесли удар
по пассажирскому автобусу и фуре в Луганске. Три человека, среди которых ребенок, получили ранения.
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