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Вопрос о прекращении огня на Украине и новые санкции ЕС против России – главное

Вопрос о прекращении огня на Украине и новые санкции ЕС против России – главное - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Вопрос о прекращении огня на Украине и новые санкции ЕС против России – главное

Заявления Кремля и МИД России по вопросу прекращения огня на Украине. Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. В России за год вдвое выросло число... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T22:58

2026-10-12T22:58

2026-10-12T22:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Заявления Кремля и МИД России по вопросу прекращения огня на Украине. Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. В России за год вдвое выросло число подростков, которые совершили террористические преступления. Статистика ОРВИ в Крыму и Севастополе за неделю. Прогноз на ухудшение погоды в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вопрос о прекращении огня на УкраинеПрезидент России Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если киевские власти действительно решат их провести, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Контакты по теме энергетического перемирия продолжаются, добавил он. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров почеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский всеми правдами и неправдами стремится получить передышку на поле боя, но он ее не заслужил, и Россия ее киевскому режиму не предоставит. Так он прокомментировал заявление Зеленского о якобы готовности провести выборы, сделанное накануне.Новый пакет санкций против РоссииГлавы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили новый санкционный пакет против России, включающий порядка 1600 позиций, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. Более половины из позиций связаны с цепочками производства баллистических ракет.Дела на подростков о терроризмеС начала 2026 года в 21 регионе России направлены в суды уголовные дела в отношении более 50 подростков по обвинению в терроризме и диверсиях на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Всего в России с начала года 196 подростков уличены в совершении террористических преступлений, по сравнению с прошлым годов этот показатель вырос более чем вдвое.ОРВИ в Крыму и СевастополеЗа неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму заболели 7 644 человек, это меньше, чем неделей ранее – тогда было 8 215 заболевших, сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю. Также в Севастополе за минувшую неделю заболели респираторными инфекциями 2406 человек, что тоже ниже уровня эпидемического порога на 31,6%. Специалисты Роспотребнадзора, отмечают, что на полуострове циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии.Ухудшение погоды в КрымуХолодный фронтальный раздел принесет в Крым дожди и прохладную погоду уже 13 октября, сообщила РИА Новости Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. При этом в центральных районах Крыма в течение трех дней ожидается чрезвычайная пожарная опасность, экстренно предупредили в понедельник в МЧС России по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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