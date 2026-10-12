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В Турции перевернулся автобус с туристами - пострадали 17 пассажиров - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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В Турции перевернулся автобус с туристами - пострадали 17 пассажиров
В Турции перевернулся автобус с туристами - пострадали 17 пассажиров - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В Турции перевернулся автобус с туристами - пострадали 17 пассажиров
В турецкой провинции Анталья перевернулся автобус с туристами, не менее 17 пассажиров пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T12:53
2026-10-12T12:53
турция
автобус
дтп
происшествия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В турецкой провинции Анталья перевернулся автобус с туристами, не менее 17 пассажиров пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.Уточняется, что туристический автобус перевернулся после ДТП на трассе Ыспарта-Анталья, часть трассы перекрыта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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турция, автобус, дтп, происшествия, в мире
В Турции перевернулся автобус с туристами - пострадали 17 пассажиров

В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали не менее 17 пассажиров

12:53 12.10.2026
 
© РИА НовостиСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В турецкой провинции Анталья перевернулся автобус с туристами, не менее 17 пассажиров пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.

"По предварительным оценкам, пострадали 17 из 23 пассажиров автобуса. Медики оказали помощь на месте одному тяжело пострадавшему в ДТП", - говорится в сообщении.

Уточняется, что туристический автобус перевернулся после ДТП на трассе Ыспарта-Анталья, часть трассы перекрыта.
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ТурцияАвтобусДТППроисшествияВ мире
 
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