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В Турции перевернулся автобус с туристами - пострадали 17 пассажиров
В Турции перевернулся автобус с туристами - пострадали 17 пассажиров - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В Турции перевернулся автобус с туристами - пострадали 17 пассажиров
В турецкой провинции Анталья перевернулся автобус с туристами, не менее 17 пассажиров пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T12:53
2026-10-12T12:53
2026-10-12T12:53
турция
автобус
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В турецкой провинции Анталья перевернулся автобус с туристами, не менее 17 пассажиров пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.Уточняется, что туристический автобус перевернулся после ДТП на трассе Ыспарта-Анталья, часть трассы перекрыта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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турция, автобус, дтп, происшествия, в мире
В Турции перевернулся автобус с туристами - пострадали 17 пассажиров
В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали не менее 17 пассажиров