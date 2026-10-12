https://crimea.ria.ru/20261012/v-tsentre-sevastopolya-vernuli-istoricheskuyu-bruschatku-1160153961.html

В центре Севастополя вернули историческую брусчатку

В центре Севастополя вернули историческую брусчатку - РИА Новости Крым, 12.10.2026

В центре Севастополя вернули историческую брусчатку

Практически все работы по возвращению исторической брусчатки на улицу Демидова закончены, объект готов на 95%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T19:30

2026-10-12T19:30

2026-10-12T19:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Практически все работы по возвращению исторической брусчатки на улицу Демидова закончены, объект готов на 95%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Подрядчик выполнил основные этапы капремонта. На съездах демонтировали асфальтобетонное покрытие, а перед укладкой брусчатку отсортировали и очистили от грязи.Как рассказал начальник отдела технического контроля и лаборатории государственного казенного учреждения "Дирекция" Виктор Кологримов, к работам на улице Демидова приступили 4 сентября. Сейчас подрядчику осталось выполнить устройство сопряжения существующей брусчатки, закончить установку бордюров и демонтировать временные знаки дорожного движения.Участок, на котором провели работы, составил 145 метров.Параллельно продолжаются работы по возвращению исторической брусчатки и на улице Шмидта. Там объект готов на 60%.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что улицы Демидова и Шмидта были основными объездными путями во время ремонта на Адмирала Октябрьского. Ранее специалисты сняли асфальт со съездов, начали устанавливать бордюры и завозить необходимые материалы для укладки брусчатки. В дальнейшем поверхность камней должны обработать специальными водоотталкивающими составами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая стройка: в Севастополе до следующего лета ограничат движениеДля Байдарских ворот в Севастополе установили объединенную зону охраныВ Севастополе задумали многофункциональный парк

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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