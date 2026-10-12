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В центре Севастополя вернули историческую брусчатку
В центре Севастополя вернули историческую брусчатку - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В центре Севастополя вернули историческую брусчатку
Практически все работы по возвращению исторической брусчатки на улицу Демидова закончены, объект готов на 95%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T19:30
2026-10-12T19:30
2026-10-12T19:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Практически все работы по возвращению исторической брусчатки на улицу Демидова закончены, объект готов на 95%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Подрядчик выполнил основные этапы капремонта. На съездах демонтировали асфальтобетонное покрытие, а перед укладкой брусчатку отсортировали и очистили от грязи.Как рассказал начальник отдела технического контроля и лаборатории государственного казенного учреждения "Дирекция" Виктор Кологримов, к работам на улице Демидова приступили 4 сентября. Сейчас подрядчику осталось выполнить устройство сопряжения существующей брусчатки, закончить установку бордюров и демонтировать временные знаки дорожного движения.Участок, на котором провели работы, составил 145 метров.Параллельно продолжаются работы по возвращению исторической брусчатки и на улице Шмидта. Там объект готов на 60%.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что улицы Демидова и Шмидта были основными объездными путями во время ремонта на Адмирала Октябрьского. Ранее специалисты сняли асфальт со съездов, начали устанавливать бордюры и завозить необходимые материалы для укладки брусчатки. В дальнейшем поверхность камней должны обработать специальными водоотталкивающими составами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая стройка: в Севастополе до следующего лета ограничат движениеДля Байдарских ворот в Севастополе установили объединенную зону охраныВ Севастополе задумали многофункциональный парк
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В центре Севастополя вернули историческую брусчатку
На улицу Демидова в Севастополе вернули историческую брусчатку
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Практически все работы по возвращению исторической брусчатки на улицу Демидова закончены, объект готов на 95%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Подрядчик выполнил основные этапы капремонта. На съездах демонтировали асфальтобетонное покрытие, а перед укладкой брусчатку отсортировали и очистили от грязи.
Как рассказал начальник отдела технического контроля и лаборатории государственного казенного учреждения "Дирекция" Виктор Кологримов, к работам на улице Демидова приступили 4 сентября. Сейчас подрядчику осталось выполнить устройство сопряжения существующей брусчатки, закончить установку бордюров и демонтировать временные знаки дорожного движения.
"После этого будет проведена рабочая комиссия по приемке всех работ. Если замечаний не будет, здесь откроют движение. Предположительно, это случится 27 октября", - отметил Кологримов.
Участок, на котором провели работы, составил 145 метров.
Параллельно продолжаются работы по возвращению исторической брусчатки и на улице Шмидта. Там объект готов на 60%.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что улицы Демидова и Шмидта были основными
объездными путями во время ремонта на Адмирала Октябрьского. Ранее специалисты сняли асфальт со съездов, начали устанавливать бордюры и завозить необходимые материалы для укладки брусчатки. В дальнейшем поверхность камней должны обработать специальными водоотталкивающими составами.
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