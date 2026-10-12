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В СВР назвали заказчика кампании против сотрудничества с Росатомом - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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В СВР назвали заказчика кампании против сотрудничества с Росатомом
В СВР назвали заказчика кампании против сотрудничества с Росатомом - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В СВР назвали заказчика кампании против сотрудничества с Росатомом
Руководство Еврокомиссии (ЕК) является главным заказчиком грязной информационной кампании против строительства атомной электростанции (АЭС) "Пакш-2" в Венгрии с РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T15:00
2026-10-12T15:00
служба внешней разведки (свр)
венгрия
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
росатом
атомная энергетика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Руководство Еврокомиссии (ЕК) является главным заказчиком грязной информационной кампании против строительства атомной электростанции (АЭС) "Пакш-2" в Венгрии с участием "Росатома". Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.По данным СВР, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен прямо поставила перед своим аппаратом задачу заставить правительство Петера Мадьяра отказаться от сотрудничества с Россией в сфере мирного атома.В качестве "рупора" информационной кампании выбрано подконтрольное Брюсселю издание Politico Europe, а главным провокатором назначен псевдожурналист Бен Макуч, уточнили в Службе."Евробюрократы открыто расписались в неспособности европейских производителей честно конкурировать с "Росатомом" на ядерно-энергетическом рынке. А значит, любой другой вариант строительства "Пакш-2" в Венгрии станет менее эффективным и более небезопасным", - отмечается в заявлении.У главы Еврокомиссии есть богатый опыт небескорыстного лоббирования интересов крупных корпораций. Наиболее ярким примером стал контракт с американской компанией "Пфайзер" на поставку вакцины против коронавируса, добавили в СВР.Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия продолжает работу в атомной сфере в странах Запада и НАТО. Он подчеркивал, что "Росатом" является абсолютным лидером в мировой атомной энергетике, ни одна компания в мире не строит столько объектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцевЕвропа ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию - СВРЛидеры ЕС стремятся украсть активы России до выборов в Европе– СВР
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служба внешней разведки (свр), венгрия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, росатом, атомная энергетика, россия, новости
В СВР назвали заказчика кампании против сотрудничества с Росатомом

Еврокомиссия хочет заставить Венгрию отказаться от сотрудничества с "Росатомом"

15:00 12.10.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Руководство Еврокомиссии (ЕК) является главным заказчиком грязной информационной кампании против строительства атомной электростанции (АЭС) "Пакш-2" в Венгрии с участием "Росатома". Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.
"Главным "заказчиком" развернутой в Европе грязной информационной кампании против корпорации "Росатом" и строительства с ее участием "Пакш-2" в Венгрии является руководство Еврокомиссии", - говорится в заявлении разведки.
По данным СВР, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен прямо поставила перед своим аппаратом задачу заставить правительство Петера Мадьяра отказаться от сотрудничества с Россией в сфере мирного атома.
В качестве "рупора" информационной кампании выбрано подконтрольное Брюсселю издание Politico Europe, а главным провокатором назначен псевдожурналист Бен Макуч, уточнили в Службе.
"Евробюрократы открыто расписались в неспособности европейских производителей честно конкурировать с "Росатомом" на ядерно-энергетическом рынке. А значит, любой другой вариант строительства "Пакш-2" в Венгрии станет менее эффективным и более небезопасным", - отмечается в заявлении.
У главы Еврокомиссии есть богатый опыт небескорыстного лоббирования интересов крупных корпораций. Наиболее ярким примером стал контракт с американской компанией "Пфайзер" на поставку вакцины против коронавируса, добавили в СВР.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия продолжает работу в атомной сфере в странах Запада и НАТО. Он подчеркивал, что "Росатом" является абсолютным лидером в мировой атомной энергетике, ни одна компания в мире не строит столько объектов.
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Служба внешней разведки (СВР)ВенгрияЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенРосатомАтомная энергетикаРоссияНовости
 
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