https://crimea.ria.ru/20261012/v-sochi-otets-s-docheryu-verbovali-dobrovoltsev-v-vsu-1160134049.html
В Сочи отец с дочерью вербовали добровольцев в ВСУ
В Сочи отец с дочерью вербовали добровольцев в ВСУ - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В Сочи отец с дочерью вербовали добровольцев в ВСУ
В Сочи отец с дочерью помогали террористам вербовать добровольцев в ВСУ. Теперь они осуждены за государственную измену на сроки 18 и 7 лет соответственно. Об... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T10:14
2026-10-12T10:14
2026-10-12T10:14
сочи
краснодарский край
новости
всу (вооруженные силы украины)
суд
госизмена
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/13/1144314213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2045cf9f08b299d98de42650ea624299.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Сочи отец с дочерью помогали террористам вербовать добровольцев в ВСУ. Теперь они осуждены за государственную измену на сроки 18 и 7 лет соответственно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.Отец и дочь через Telegram сами установили контакт с представителем украинской террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ. После получения необходимых инструкций, они собирали и передавали украинской стороне информацию о действующих военнослужащих и объектах ВС РФ в регионе. Также они планировали выезд на территорию Украины для участия в боевых действиях против РФ.Суд приговорил отца к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих - в колонии строгого режима. Его дочь приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.Ранее сообщалось, что 50-летний житель Красноперекопского района Крыма пойдет под суд за передачу СБУ данных о военных объектах в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизменуДвух севастопольцев будут судить за хранение контрафактных сигарет на 15 млнРоссиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/13/1144314213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cca2af9f0b37e6e7185c28cec43a082d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, новости, всу (вооруженные силы украины), суд, госизмена
В Сочи отец с дочерью вербовали добровольцев в ВСУ
За вербовку в ряды ВСУ в Сочи осудили отца с дочерью
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Сочи отец с дочерью помогали террористам вербовать добровольцев в ВСУ. Теперь они осуждены за государственную измену на сроки 18 и 7 лет соответственно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
"Южным окружным военным судом вынесены обвинительные приговоры гражданам России - мужчине 1971 года рождения и его дочери 2007 года рождения - за совершение государственной измены и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", - говорится в сообщении.
Отец и дочь через Telegram сами установили контакт с представителем украинской террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ. После получения необходимых инструкций, они собирали и передавали украинской стороне информацию о действующих военнослужащих и объектах ВС РФ в регионе. Также они планировали выезд на территорию Украины для участия в боевых действиях против РФ.
Суд приговорил отца к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих - в колонии строгого режима. Его дочь приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что 50-летний житель Красноперекопского района Крыма пойдет под суд
за передачу СБУ данных о военных объектах в Крыму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: