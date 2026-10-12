https://crimea.ria.ru/20261012/v-sochi-otets-s-docheryu-verbovali-dobrovoltsev-v-vsu-1160134049.html

В Сочи отец с дочерью вербовали добровольцев в ВСУ

В Сочи отец с дочерью вербовали добровольцев в ВСУ - РИА Новости Крым, 12.10.2026

В Сочи отец с дочерью вербовали добровольцев в ВСУ

В Сочи отец с дочерью помогали террористам вербовать добровольцев в ВСУ. Теперь они осуждены за государственную измену на сроки 18 и 7 лет соответственно. Об... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T10:14

2026-10-12T10:14

2026-10-12T10:14

сочи

краснодарский край

новости

всу (вооруженные силы украины)

суд

госизмена

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/13/1144314213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2045cf9f08b299d98de42650ea624299.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Сочи отец с дочерью помогали террористам вербовать добровольцев в ВСУ. Теперь они осуждены за государственную измену на сроки 18 и 7 лет соответственно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.Отец и дочь через Telegram сами установили контакт с представителем украинской террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ. После получения необходимых инструкций, они собирали и передавали украинской стороне информацию о действующих военнослужащих и объектах ВС РФ в регионе. Также они планировали выезд на территорию Украины для участия в боевых действиях против РФ.Суд приговорил отца к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих - в колонии строгого режима. Его дочь приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.Ранее сообщалось, что 50-летний житель Красноперекопского района Крыма пойдет под суд за передачу СБУ данных о военных объектах в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизменуДвух севастопольцев будут судить за хранение контрафактных сигарет на 15 млнРоссиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове

сочи

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, новости, всу (вооруженные силы украины), суд, госизмена