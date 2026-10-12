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В Сочи отец с дочерью вербовали добровольцев в ВСУ - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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В Сочи отец с дочерью вербовали добровольцев в ВСУ
В Сочи отец с дочерью вербовали добровольцев в ВСУ - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В Сочи отец с дочерью вербовали добровольцев в ВСУ
В Сочи отец с дочерью помогали террористам вербовать добровольцев в ВСУ. Теперь они осуждены за государственную измену на сроки 18 и 7 лет соответственно. Об... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T10:14
2026-10-12T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Сочи отец с дочерью помогали террористам вербовать добровольцев в ВСУ. Теперь они осуждены за государственную измену на сроки 18 и 7 лет соответственно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.Отец и дочь через Telegram сами установили контакт с представителем украинской террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ. После получения необходимых инструкций, они собирали и передавали украинской стороне информацию о действующих военнослужащих и объектах ВС РФ в регионе. Также они планировали выезд на территорию Украины для участия в боевых действиях против РФ.Суд приговорил отца к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих - в колонии строгого режима. Его дочь приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.Ранее сообщалось, что 50-летний житель Красноперекопского района Крыма пойдет под суд за передачу СБУ данных о военных объектах в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизменуДвух севастопольцев будут судить за хранение контрафактных сигарет на 15 млнРоссиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове
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сочи, краснодарский край, новости, всу (вооруженные силы украины), суд, госизмена
В Сочи отец с дочерью вербовали добровольцев в ВСУ

За вербовку в ряды ВСУ в Сочи осудили отца с дочерью

10:14 12.10.2026
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Сочи отец с дочерью помогали террористам вербовать добровольцев в ВСУ. Теперь они осуждены за государственную измену на сроки 18 и 7 лет соответственно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

"Южным окружным военным судом вынесены обвинительные приговоры гражданам России - мужчине 1971 года рождения и его дочери 2007 года рождения - за совершение государственной измены и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", - говорится в сообщении.

Отец и дочь через Telegram сами установили контакт с представителем украинской террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ. После получения необходимых инструкций, они собирали и передавали украинской стороне информацию о действующих военнослужащих и объектах ВС РФ в регионе. Также они планировали выезд на территорию Украины для участия в боевых действиях против РФ.
Суд приговорил отца к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих - в колонии строгого режима. Его дочь приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что 50-летний житель Красноперекопского района Крыма пойдет под суд за передачу СБУ данных о военных объектах в Крыму.
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СочиКраснодарский крайНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)СудГосизмена
 
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