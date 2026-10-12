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В Севастополе громко – что происходит - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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В Севастополе громко – что происходит
В Севастополе громко – что происходит - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В Севастополе громко – что происходит
В Севастополе вечером в понедельник пройдут флотские учения с применением разных видов вооружений, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T19:19
2026-10-12T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 отк – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в понедельник пройдут флотские учения с применением разных видов вооружений, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Ориентировочно учения военных будут продолжаться до 21:00, уточнил он. А также подчеркнул, что обстановка в городе спокойная.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе громко – что происходит

Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота – Развожаев

19:19 12.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 отк – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в понедельник пройдут флотские учения с применением разных видов вооружений, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
"В районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, бухты Абрамова, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот проводит учения сил и средств с применением различных видов оружия и техники", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Ориентировочно учения военных будут продолжаться до 21:00, уточнил он. А также подчеркнул, что обстановка в городе спокойная.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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