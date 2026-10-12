https://crimea.ria.ru/20261012/v-sevastopole-gromko--chto-proiskhodit-1160155670.html

В Севастополе громко – что происходит

В Севастополе громко – что происходит - РИА Новости Крым, 12.10.2026

В Севастополе громко – что происходит

В Севастополе вечером в понедельник пройдут флотские учения с применением разных видов вооружений, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T19:19

2026-10-12T19:19

2026-10-12T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 отк – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в понедельник пройдут флотские учения с применением разных видов вооружений, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Ориентировочно учения военных будут продолжаться до 21:00, уточнил он. А также подчеркнул, что обстановка в городе спокойная.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261006/v-feodosii-dvazhdy-za-den-provedut-ucheniya-voennykh-1159980119.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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