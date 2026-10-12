https://crimea.ria.ru/20261012/v-rossii-zaveli-39-del-na-podrostkov-po-obvineniyam-v-diversiyakh-1160133844.html
В России завели 39 дел на подростков по обвинениям в диверсиях
В России завели 39 дел на подростков по обвинениям в диверсиях - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В России завели 39 дел на подростков по обвинениям в диверсиях
С начала 2026 года в 21 регионе России направлены в суды уголовные дела в отношении более 50 подростков по обвинению в терроризме и диверсиях на объектах... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T09:57
2026-10-12T09:57
2026-10-12T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. С начала 2026 года в 21 регионе России направлены в суды уголовные дела в отношении более 50 подростков по обвинению в терроризме и диверсиях на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем канале в МАКС.Она уточнила, что 18 злоумышленникам уже вынесли приговоры, их лишили свободы на сроки от 5 лет до 21 года.При этом представители украинских спецслужб продолжают целенаправленно вовлекать подростков в преступления, обещая им мнимый высокий доход, подчеркнули в Следкоме России. Там напомнили, что участие в террористической и диверсионной деятельности влечет уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы. Но если добровольно отказаться от совершения преступления и сообщить об этом в полицию, согласно статьи 31 УК РФ, это освобождает от ответственности.Ранее сообщалось, что в России с начала года 196 подростков уличены в совершении террористических преступлений, по сравнению с 2024 годом этот показатель вырос более чем вдвое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток поджег колонку на АЗС после общения с "девушкой"Подросток расстрелял школьный автобус в Приморском краеСерийным поджигателем авто на Кубани оказался 16-летний подросток
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россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, дети, уголовный кодекс, задержание диверсантов и шпионов
В России завели 39 дел на подростков по обвинениям в диверсиях
В России с начала года завели 39 уголовных дел на подростков по обвинениям в диверсиях
09:57 12.10.2026 (обновлено: 09:59 12.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. С начала 2026 года в 21 регионе России направлены в суды уголовные дела в отношении более 50 подростков по обвинению в терроризме и диверсиях на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем канале в МАКС.
"Следственными органами Западного, Центрального и Восточного межрегиональных следственных управлений на транспорте СК России в 2026 году в суды направлено 39 уголовных дел в отношении 57 молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, обвиняемых в поджогах по заданию украинских спецслужб различных объектов, в том числе транспортной инфраструктуры, базовых станций связи", – рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она уточнила, что 18 злоумышленникам уже вынесли приговоры, их лишили свободы на сроки от 5 лет до 21 года.
При этом представители украинских спецслужб продолжают целенаправленно вовлекать подростков в преступления, обещая им мнимый высокий доход, подчеркнули в Следкоме России. Там напомнили, что участие в террористической и диверсионной деятельности влечет уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы. Но если добровольно отказаться от совершения преступления и сообщить об этом в полицию, согласно статьи 31 УК РФ, это освобождает от ответственности.
Ранее сообщалось, что в России с начала года 196 подростков уличены в совершении террористических преступлений
, по сравнению с 2024 годом этот показатель вырос более чем вдвое.
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