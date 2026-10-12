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В России ввели безвизовый режим для граждан Вьетнама

В России ввели безвизовый режим для граждан Вьетнама - РИА Новости Крым, 12.10.2026

В России ввели безвизовый режим для граждан Вьетнама

Граждане Вьетнама смогут путешествовать в Россию без виз до середины октября 2027 года. Соответствующий указ подписал сегодня, 12 октября, президент России... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T18:27

2026-10-12T18:27

2026-10-12T20:37

россия

вьетнам

безвизовый режим (безвиз)

новости

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Граждане Вьетнама смогут путешествовать в Россию без виз до середины октября 2027 года. Соответствующий указ подписал сегодня, 12 октября, президент России Владимир Путин.Документ размещен на официальном портале правовой информации.Такой порядок въезда не распространяется на тех жителей Вьетнама, кто приехал в Россию для работы или получения образования. Указ вступит в силу с 15 октября 2026 года.Ранее сообщалось, что Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов и наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства. В частности, Россия предложила Вьетнаму подумать о совместном формировании в республике стратегических резервов топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Вьетнама назвал Россию одним из ключевых партнеровБезопасность и торговля: о чем Путин говорил с президентом ВьетнамаРоссия и Конго подписали план сотрудничества до 2028 года

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вьетнам

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вьетнам, безвизовый режим (безвиз), новости, логистика