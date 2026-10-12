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В России ввели безвизовый режим для граждан Вьетнама - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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В России ввели безвизовый режим для граждан Вьетнама
В России ввели безвизовый режим для граждан Вьетнама - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В России ввели безвизовый режим для граждан Вьетнама
Граждане Вьетнама смогут путешествовать в Россию без виз до середины октября 2027 года. Соответствующий указ подписал сегодня, 12 октября, президент России... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T18:27
2026-10-12T20:37
россия
вьетнам
безвизовый режим (безвиз)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Граждане Вьетнама смогут путешествовать в Россию без виз до середины октября 2027 года. Соответствующий указ подписал сегодня, 12 октября, президент России Владимир Путин.Документ размещен на официальном портале правовой информации.Такой порядок въезда не распространяется на тех жителей Вьетнама, кто приехал в Россию для работы или получения образования. Указ вступит в силу с 15 октября 2026 года.Ранее сообщалось, что Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов и наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства. В частности, Россия предложила Вьетнаму подумать о совместном формировании в республике стратегических резервов топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Вьетнама назвал Россию одним из ключевых партнеровБезопасность и торговля: о чем Путин говорил с президентом ВьетнамаРоссия и Конго подписали план сотрудничества до 2028 года
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россия, вьетнам, безвизовый режим (безвиз), новости, логистика
В России ввели безвизовый режим для граждан Вьетнама

Безвизовый режим для граждан Вьетнама будет действовать в России в течение года

18:27 12.10.2026 (обновлено: 20:37 12.10.2026)
 
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Заграничный паспорт гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Граждане Вьетнама смогут путешествовать в Россию без виз до середины октября 2027 года. Соответствующий указ подписал сегодня, 12 октября, президент России Владимир Путин.
Документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Установить, что до 15 октября 2027 года включительно граждане Социалистической Республики Вьетнам вправе осуществлять въезд в РФ и пребывать в РФ не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд... без оформления виз", – говорится в тексте документа.

Такой порядок въезда не распространяется на тех жителей Вьетнама, кто приехал в Россию для работы или получения образования. Указ вступит в силу с 15 октября 2026 года.
Ранее сообщалось, что Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов и наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства. В частности, Россия предложила Вьетнаму подумать о совместном формировании в республике стратегических резервов топлива.
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