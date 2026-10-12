https://crimea.ria.ru/20261012/v-ponedelnik-v-leninskom-rayone-kryma-budut-slyshny-vzryvy-1160134849.html

В понедельник в Ленинском районе Крыма будут слышны взрывы

В понедельник в Ленинском районе Крыма будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 12.10.2026

В понедельник в Ленинском районе Крыма будут слышны взрывы

В понедельник в Ленинском районе Крыма будет громко - на Багеровском полигоне запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов, сообщили в правительстве РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T10:35

2026-10-12T10:35

2026-10-12T10:35

ленинский район

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в Ленинском районе Крыма будет громко - на Багеровском полигоне запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов, сообщили в правительстве Республики Крым.Местных жителей просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Ранее сообщалось, что пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым в Керчи, Ленинском, Симферопольском, Белогорском районах уничтожили 46 взрывоопасных предметов. Из них 44 артиллерийских снаряда, одна минометная мина и одна граната.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отменяют особый противопожарный режимВ Крыму обезвредили 10 снарядов и мин времен Великой Отечественной войныИмена погибших в Севастополе пиротехников достойны увековечения – ОП РФ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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