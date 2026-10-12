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В понедельник в Ленинском районе Крыма будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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В понедельник в Ленинском районе Крыма будут слышны взрывы
В понедельник в Ленинском районе Крыма будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В понедельник в Ленинском районе Крыма будут слышны взрывы
В понедельник в Ленинском районе Крыма будет громко - на Багеровском полигоне запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов, сообщили в правительстве РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T10:35
2026-10-12T10:35
ленинский район
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
взрыв
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в Ленинском районе Крыма будет громко - на Багеровском полигоне запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов, сообщили в правительстве Республики Крым.Местных жителей просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Ранее сообщалось, что пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым в Керчи, Ленинском, Симферопольском, Белогорском районах уничтожили 46 взрывоопасных предметов. Из них 44 артиллерийских снаряда, одна минометная мина и одна граната.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отменяют особый противопожарный режимВ Крыму обезвредили 10 снарядов и мин времен Великой Отечественной войныИмена погибших в Севастополе пиротехников достойны увековечения – ОП РФ
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ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, взрыв, крым, новости крыма
В понедельник в Ленинском районе Крыма будут слышны взрывы

В Ленинском районе Крыма будут подрывать взрывоопасные предметы

10:35 12.10.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымУ мыса Ак-Бурун в Керчи уничтожены минометная мина и артиллерийский снаряд времен войны
У мыса Ак-Бурун в Керчи уничтожены минометная мина и артиллерийский снаряд времен войны
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в Ленинском районе Крыма будет громко - на Багеровском полигоне запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов, сообщили в правительстве Республики Крым.
"12 октября во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения, на Багеровском полигоне, запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Местных жителей просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.
Ранее сообщалось, что пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым в Керчи, Ленинском, Симферопольском, Белогорском районах уничтожили 46 взрывоопасных предметов. Из них 44 артиллерийских снаряда, одна минометная мина и одна граната.
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Ленинский районУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуВзрывКрымНовости Крыма
 
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