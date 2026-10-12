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В Минцифры рассказали о мерах по защите дата-центров от атак ВСУ
В Минцифры рассказали о мерах по защите дата-центров от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В Минцифры рассказали о мерах по защите дата-центров от атак ВСУ
Министерство цифрового развития совместно с Минобороны России решают вопрос по защите центра обработки данных от вражеских атак. Об этом заявил глава Минцифры... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T11:22
2026-10-12T11:22
2026-10-12T11:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Министерство цифрового развития совместно с Минобороны России решают вопрос по защите центра обработки данных от вражеских атак. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.То, что при таких атаках сервисы продолжают функционировать, говорит о том, что "коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, и разнесению (мощностей – ред.)", добавил Шадаев.В минувший четверг центр обработки данных "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области был поврежден в результате атаки БПЛА, его работа была полностью остановлена.В пятницу при атаке беспилотников пострадала часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге.В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире также подвергся вражескому удару и полностью остановил работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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минцифры рф, максут шадаев, яндекс, атаки всу, министерство обороны рф, безопасность, новости
В Минцифры рассказали о мерах по защите дата-центров от атак ВСУ
Минцифры и Минобороны решают вопрос по прикрытию дата-центров от ударов – Шадаев