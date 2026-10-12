https://crimea.ria.ru/20261012/v-mintsifry-rasskazali-o-merakh-po-zaschite-data-tsentrov-ot-atak-vsu-1160136590.html

В Минцифры рассказали о мерах по защите дата-центров от атак ВСУ

В Минцифры рассказали о мерах по защите дата-центров от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 12.10.2026

В Минцифры рассказали о мерах по защите дата-центров от атак ВСУ

Министерство цифрового развития совместно с Минобороны России решают вопрос по защите центра обработки данных от вражеских атак. Об этом заявил глава Минцифры... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T11:22

2026-10-12T11:22

2026-10-12T11:22

минцифры рф

максут шадаев

яндекс

атаки всу

министерство обороны рф

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Министерство цифрового развития совместно с Минобороны России решают вопрос по защите центра обработки данных от вражеских атак. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.То, что при таких атаках сервисы продолжают функционировать, говорит о том, что "коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, и разнесению (мощностей – ред.)", добавил Шадаев.В минувший четверг центр обработки данных "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области был поврежден в результате атаки БПЛА, его работа была полностью остановлена.В пятницу при атаке беспилотников пострадала часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге.В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире также подвергся вражескому удару и полностью остановил работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минцифры рф, максут шадаев, яндекс, атаки всу, министерство обороны рф, безопасность, новости