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В Крыму резко изменится погода
В Крыму резко изменится погода - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В Крыму резко изменится погода
Холодный фронтальный раздел принесет в Крым дожди и прохладную погоду уже 13 октября. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Холодный фронтальный раздел принесет в Крым дожди и прохладную погоду уже 13 октября. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Так, по информации начальника регионального гидрометцентра, в начале недели ночные температурные показатели в зависимости от региона будут колебаться от +13 до + 18 градусов, в Симферополе ожидается + 14 градусов.При этом дневные температуры составят +18…+ 21 выше нуля. Однако с четверга ожидается дальнейшее похолодание.Любецкая также рассказала, что на минувшей неделе средняя суточная температура в течение двух суток была на 7 градусов выше средней многолетней нормы, однако температурные рекорды минувших лет побиты не были. Так, 11 октября 1998 года в Крыму зафиксировали 31 градус тепла.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что в понедельник в Крыму ожидается по-настоящему летняя погода. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.Также сообщалось, что в центральных районах Крыма в течение трех дней ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Эль-Ниньо повлияет на погоду зимой в КрымуСколько воды накопили водохранилища в Крыму в сентябреРазрушающие города ураганы: чего ждать Крыму в условиях смены климата
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татьяна любецкая, погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр
В Крыму резко изменится погода
В Крым холодный фронтальный раздел принесет дожди и понижение температуры с 13 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым
. Холодный фронтальный раздел принесет в Крым дожди и прохладную погоду уже 13 октября. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Уже во вторник холодный фронтальный раздел коренным образом изменит погоду на полуострове. Начиная с 13 октября установится дождливая погода с периодическими прояснениями. Температура воздуха будет понижаться", - сказала Любецкая.
Так, по информации начальника регионального гидрометцентра, в начале недели ночные температурные показатели в зависимости от региона будут колебаться от +13 до + 18 градусов, в Симферополе ожидается + 14 градусов.
При этом дневные температуры составят +18…+ 21 выше нуля. Однако с четверга ожидается дальнейшее похолодание.
"С 15 октября ночью прогнозируется + 10…+ 15 градусов, днем +13… + 18. В предстоящие выходные характер погоды не изменится: та же вероятность дождей и такой же, достаточно низкий, температурный фон", - добавила Любецкая.
Любецкая также рассказала, что на минувшей неделе средняя суточная температура в течение двух суток была на 7 градусов выше средней многолетней нормы, однако температурные рекорды минувших лет побиты не были. Так, 11 октября 1998 года в Крыму зафиксировали 31 градус тепла.
Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали
, что в понедельник в Крыму ожидается по-настоящему летняя погода. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.
Также сообщалось
, что в центральных районах Крыма в течение трех дней ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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