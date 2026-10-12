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В Крыму продавец украла с карты пенсионерки 87 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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В Крыму продавец украла с карты пенсионерки 87 тысяч рублей
В Крыму продавец украла с карты пенсионерки 87 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В Крыму продавец украла с карты пенсионерки 87 тысяч рублей
В Феодосии продавец, которая втерлась в доверие к 79-летней пенсионерке, списала с ее банковского счета 87 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T10:56
2026-10-12T10:56
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии продавец, которая втерлась в доверие к 79-летней пенсионерке, списала с ее банковского счета 87 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.В ходе следствия установлено, что обвиняемая работала продавцом в одном из городских магазинов, пенсионерка ей доверяла. Пользуясь этим, продавщица под предлогом оплаты покупок систематически похищала деньги с банковского счета пожилой покупательницы.Потерпевшая узнала о том, что с ее карты похищали средства, когда не смогла расплатиться из-за недостатка средств на счете. Сосед помог ей обратиться в банк и получить выписку по операциям. Изучив сведения о списаниях, пенсионерка обнаружила подозрительные транзакции и обратилась в полицию."Следственным отделом ОМВД России "Феодосийский" завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы, обвиняемой по ч. 3 ст. 158 УК РФ в совершении шести эпизодов кражи денежных средств с банковского счёта. Общая сумма ущерба, причиненного 79-летней потерпевшей, превысила 87 тысяч рублей", - отметили в МВД.39-летняя продавец во всем призналась. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что на Кубани 77-летняя пенсионерка продала свою квартиру за 3,3 млн для передачи денег мошенникам, которые убедили ее в наличии криптокошелька и миллионов в нем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как мошенники обманывают россиян перед отопительным сезономВ Крыму вынесли приговор 19-летнему члену группы телефонных мошенниковЗабрал 1,5 млн у двух пенсионеров: 18-летний ялтинец пойдет под суд
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96
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феодосия, кража, закон и право, мвд по республике крым, новости крыма
В Крыму продавец украла с карты пенсионерки 87 тысяч рублей

В Феодосии продавец воспользовалась доверием и украла 87 тысяч рублей у пенсионерки

10:56 12.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии продавец, которая втерлась в доверие к 79-летней пенсионерке, списала с ее банковского счета 87 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
В ходе следствия установлено, что обвиняемая работала продавцом в одном из городских магазинов, пенсионерка ей доверяла. Пользуясь этим, продавщица под предлогом оплаты покупок систематически похищала деньги с банковского счета пожилой покупательницы.
"С мая по август 2026 года продавец включала в кассовые чеки товары, которые пенсионерка фактически не приобретала, а через платежный терминал проводила операции на суммы, превышающие реальную стоимость покупок. Разницу между фактической стоимостью товаров и списанной с банковской карты суммой она забирала из кассы наличными", - говорится в сообщении.
Потерпевшая узнала о том, что с ее карты похищали средства, когда не смогла расплатиться из-за недостатка средств на счете. Сосед помог ей обратиться в банк и получить выписку по операциям. Изучив сведения о списаниях, пенсионерка обнаружила подозрительные транзакции и обратилась в полицию.
"Следственным отделом ОМВД России "Феодосийский" завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы, обвиняемой по ч. 3 ст. 158 УК РФ в совершении шести эпизодов кражи денежных средств с банковского счёта. Общая сумма ущерба, причиненного 79-летней потерпевшей, превысила 87 тысяч рублей", - отметили в МВД.
39-летняя продавец во всем призналась. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на Кубани 77-летняя пенсионерка продала свою квартиру за 3,3 млн для передачи денег мошенникам, которые убедили ее в наличии криптокошелька и миллионов в нем.
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