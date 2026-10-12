https://crimea.ria.ru/20261012/v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-opasnoy-pogody-1160134557.html
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за опасной погоды
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за опасной погоды - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за опасной погоды
В центральных районах Крыма в течение трех дней ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом экстренно предупредили в МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T11:33
2026-10-12T11:33
2026-10-12T11:33
крым
новости крыма
пожароопасный сезон в крыму
мчс крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111439/01/1114390162_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_127064a11a091d5f16cca703ff83a580.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В центральных районах Крыма в течение трех дней ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом экстренно предупредили в МЧС России по региону.В этот период запрещено разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. Кроме того, жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора. Также продолжает действовать запрет на посещение лесов, напомнили в МЧС.С 24 июня 2026 года на территории всего Крыма введен особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.24 сентября в Севастополе в связи со снижением класса пожарной опасности отменили запрет на посещение лесов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Леса Севастополя открыли для посещенияВосстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса КрымаЛес без пожаров: в Севастополе обновляют 2000 км минерализованных полос
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111439/01/1114390162_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_998d798c82cf0b96849e40e00ba24bd9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, пожароопасный сезон в крыму, мчс крыма
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за опасной погоды
В Крыму на 3 дня объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности