Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за опасной погоды - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261012/v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-opasnoy-pogody-1160134557.html
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за опасной погоды
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за опасной погоды - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за опасной погоды
В центральных районах Крыма в течение трех дней ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом экстренно предупредили в МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T11:33
2026-10-12T11:33
крым
новости крыма
пожароопасный сезон в крыму
мчс крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111439/01/1114390162_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_127064a11a091d5f16cca703ff83a580.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В центральных районах Крыма в течение трех дней ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом экстренно предупредили в МЧС России по региону.В этот период запрещено разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. Кроме того, жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора. Также продолжает действовать запрет на посещение лесов, напомнили в МЧС.С 24 июня 2026 года на территории всего Крыма введен особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.24 сентября в Севастополе в связи со снижением класса пожарной опасности отменили запрет на посещение лесов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Леса Севастополя открыли для посещенияВосстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса КрымаЛес без пожаров: в Севастополе обновляют 2000 км минерализованных полос
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111439/01/1114390162_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_998d798c82cf0b96849e40e00ba24bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, пожароопасный сезон в крыму, мчс крыма
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за опасной погоды

В Крыму на 3 дня объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности

11:33 12.10.2026
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Шимановском районе Амурской области
Лесной пожар в Шимановском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В центральных районах Крыма в течение трех дней ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом экстренно предупредили в МЧС России по региону.
"Экстренное предупреждение! 13, 14, 15 октября в центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
В этот период запрещено разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. Кроме того, жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора. Также продолжает действовать запрет на посещение лесов, напомнили в МЧС.
С 24 июня 2026 года на территории всего Крыма введен особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
24 сентября в Севастополе в связи со снижением класса пожарной опасности отменили запрет на посещение лесов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Леса Севастополя открыли для посещения
Восстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма
Лес без пожаров: в Севастополе обновляют 2000 км минерализованных полос
 
КрымНовости КрымаПожароопасный сезон в КрымуМЧС Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судом
15:57Норвегия выделит Украине 16 миллиардов евро на оружие
15:23Батальоны и роты будут называть в честь защитников Родины
15:12Кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму
15:00В СВР назвали заказчика кампании против сотрудничества с Росатомом
14:49Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговор
14:30ВСУ атаковали городской автобус в Северодонецке
14:08Путин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов
14:04Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину
13:53Россия не даст Зеленскому передышку на поле боя – Лавров
13:43В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирии
13:36Суд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках
13:24Обстановка на Крымском мосту - какие очереди и сколько ждать проезда
13:12Развожаев и Силуанов обсудили меры поддержки бизнеса в Севастополе
13:05Миллиардная дыра: на Украине оценили потери бюджета
12:53В Турции перевернулся автобус с туристами - пострадали 17 пассажиров
12:46Новости СВО: обстановка в зоне боев за сутки
12:38В Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детей
12:27Над Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотников
12:20У Крымского моста насмерть разбился мотоциклист
Лента новостейМолния