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В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирии - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирии
В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирии - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирии
Контакты по теме энергетического перемирия продолжаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T13:43
2026-10-12T13:43
дмитрий песков
россия
украина
перемирие
энергетика
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Контакты по теме энергетического перемирия продолжаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о якобы согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что это стало новостью для него. По его словам, если россияне согласятся на энергетическое перемирие, Украина тоже согласится. Вместе с тем, глава киевского режима отказался прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам в России.Он отметил, что Россия признательна США за продолжение усилий по урегулированию украинского вопроса. В то же время Европа, по словам пресс-секретаря президента РФ, продолжает делать все для того, чтобы не дать остановиться конфликту на Украине."В Кремле неоднократно говорили - и президент Владимир Путин, и на других уровнях: мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира и готовы делать для этого все возможное", – заявил Песков.Он добавил, что Россия ищет действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – прогноз из КрымаПочему Зеленский объявил о готовности к выборам после слов ТрампаНа каких условиях возможны переговоры по Украине - эксперт
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дмитрий песков, россия, украина, перемирие, энергетика, владимир зеленский
В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирии

Продолжаются контакты по теме энергетического перемирия – Песков

13:43 12.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Контакты по теме энергетического перемирия продолжаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о якобы согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что это стало новостью для него. По его словам, если россияне согласятся на энергетическое перемирие, Украина тоже согласится. Вместе с тем, глава киевского режима отказался прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам в России.
"Продолжаются контакты. По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем", – сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Россия признательна США за продолжение усилий по урегулированию украинского вопроса. В то же время Европа, по словам пресс-секретаря президента РФ, продолжает делать все для того, чтобы не дать остановиться конфликту на Украине.
"В Кремле неоднократно говорили - и президент Владимир Путин, и на других уровнях: мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира и готовы делать для этого все возможное", – заявил Песков.
Он добавил, что Россия ищет действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование.
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