https://crimea.ria.ru/20261012/v-kramatorske-rasshiryayut-zonu-prinuditelnoy-evakuatsii-detey-1160138769.html

В Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детей

В Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детей - РИА Новости Крым, 12.10.2026

В Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детей

Во временно подконтрольном киевскому режиму Краматорске Донецкой Народной Республики снова расширяют зону обязательной эвакуации детей. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T12:38

2026-10-12T12:38

2026-10-12T12:38

краматорск

украина

эвакуация

дети

новости

новости сво

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0b/06/1121337122_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_a2e28bf0498ac99dddbdc5869883a484.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Во временно подконтрольном киевскому режиму Краматорске Донецкой Народной Республики снова расширяют зону обязательной эвакуации детей. Об этом сообщил глава так называемой Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.Детей принудительно вывозят из отдельных районов города – в списке более 120 улиц.По его словам, ситуация с безопасностью "ухудшается". Эвакуацию будут проводить местные военные администрации, полиция, спасатели и службы по делам несовершеннолетних, отметил Филашкин.В августе в Краматорске проводили очередную принудительную эвакуацию. Под действие приказа тогда попали более чем сто улиц Краматорска и окрестных поселков Красноторка и Беленькое. Оттуда планировали принудительно эвакуировать 424 семьи с 525 детьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людейИз 10 сел Днепропетровской области принудительно эвакуируют детейПринудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области

краматорск

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краматорск, украина, эвакуация, дети, новости, новости сво