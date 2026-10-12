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В Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детей - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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В Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детей
В Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детей - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детей
Во временно подконтрольном киевскому режиму Краматорске Донецкой Народной Республики снова расширяют зону обязательной эвакуации детей. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T12:38
2026-10-12T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Во временно подконтрольном киевскому режиму Краматорске Донецкой Народной Республики снова расширяют зону обязательной эвакуации детей. Об этом сообщил глава так называемой Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.Детей принудительно вывозят из отдельных районов города – в списке более 120 улиц.По его словам, ситуация с безопасностью "ухудшается". Эвакуацию будут проводить местные военные администрации, полиция, спасатели и службы по делам несовершеннолетних, отметил Филашкин.В августе в Краматорске проводили очередную принудительную эвакуацию. Под действие приказа тогда попали более чем сто улиц Краматорска и окрестных поселков Красноторка и Беленькое. Оттуда планировали принудительно эвакуировать 424 семьи с 525 детьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людейИз 10 сел Днепропетровской области принудительно эвакуируют детейПринудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области
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краматорск, украина, эвакуация, дети, новости, новости сво
В Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детей

Украинские власти расширили зону принудительной эвакуации детей из Краматорска

12:38 12.10.2026
 
© Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтобус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Во временно подконтрольном киевскому режиму Краматорске Донецкой Народной Республики снова расширяют зону обязательной эвакуации детей. Об этом сообщил глава так называемой Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Детей принудительно вывозят из отдельных районов города – в списке более 120 улиц.
"Расширяем зону обязательной эвакуации детей в принудительном порядке из отдельных районов Краматорска", - написал в своем аккаунте в соцсетях Филашкин.
По его словам, ситуация с безопасностью "ухудшается". Эвакуацию будут проводить местные военные администрации, полиция, спасатели и службы по делам несовершеннолетних, отметил Филашкин.
В августе в Краматорске проводили очередную принудительную эвакуацию. Под действие приказа тогда попали более чем сто улиц Краматорска и окрестных поселков Красноторка и Беленькое. Оттуда планировали принудительно эвакуировать 424 семьи с 525 детьми.
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