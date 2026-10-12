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В Керчи вспыхнул пожар на рыбоконсервном заводе – что известно
В Керчи вспыхнул пожар на рыбоконсервном заводе – что известно - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В Керчи вспыхнул пожар на рыбоконсервном заводе – что известно
В Керчи в понедельник вечером загорелся склад рыбоконсервного завода. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T22:42
2026-10-12T22:42
2026-10-12T22:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Керчи в понедельник вечером загорелся склад рыбоконсервного завода. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.К этому времени пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. К тушению привлекались 12 специалистов и три единицы техники. Причину случившегося выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При пожаре на Краснозаводском химзаводе погибли пять человекСамодельная "керосинка" и курение в постели унесли жизни четырех человек КрымуВ трех районах Крыма сохраняется высокая пожарная опасность
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Керчи вспыхнул пожар на рыбоконсервном заводе – что известно
В Керчи загорелся рыбоконсервный завод