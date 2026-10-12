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В Керчи вспыхнул пожар на рыбоконсервном заводе – что известно - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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В Керчи вспыхнул пожар на рыбоконсервном заводе – что известно
В Керчи вспыхнул пожар на рыбоконсервном заводе – что известно - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В Керчи вспыхнул пожар на рыбоконсервном заводе – что известно
В Керчи в понедельник вечером загорелся склад рыбоконсервного завода. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T22:42
2026-10-12T22:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Керчи в понедельник вечером загорелся склад рыбоконсервного завода. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.К этому времени пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. К тушению привлекались 12 специалистов и три единицы техники. Причину случившегося выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При пожаре на Краснозаводском химзаводе погибли пять человекСамодельная "керосинка" и курение в постели унесли жизни четырех человек КрымуВ трех районах Крыма сохраняется высокая пожарная опасность
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крым, керчь, гу мчс рф по республике крым, пожар, происшествия, новости крыма
В Керчи вспыхнул пожар на рыбоконсервном заводе – что известно

В Керчи загорелся рыбоконсервный завод

22:42 12.10.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар на рыбоконсервном заводе в Керчи
Пожар на рыбоконсервном заводе в Керчи
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Керчи в понедельник вечером загорелся склад рыбоконсервного завода. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.
"На территории рыбоконсервного завода в складском помещении произошло возгорание деревянных перекрытий. Огнеборцы третьего пожарно-спасательного отряда при разведке обнаружили сильное задымление на высоте второго этажа", – сказано в сообщении.
К этому времени пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. К тушению привлекались 12 специалистов и три единицы техники. Причину случившегося выясняются.
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КрымКерчьГУ МЧС РФ по Республике КрымПожарПроисшествияНовости Крыма
 
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