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В ЕГЭ станет больше заданий по математике и истории
В ЕГЭ станет больше заданий по математике и истории - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В ЕГЭ станет больше заданий по математике и истории
В 2027 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и математике будет содержат больше заданий, чем в 2026 году. Об этом пишет Объясняем.РФ со ссылкой... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T19:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В 2027 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и математике будет содержат больше заданий, чем в 2026 году. Об этом пишет Объясняем.РФ со ссылкой на материалы Федерального института педагогических измерений.В частности, увеличилось количество заданий по работе с историческим источником - три вместо двух. Количество заданий с высоким уровнем сложности при этом не изменилось.Изменения коснулись также единого госэкзамена по профильной математике. В 2026 году экзамен состоял из 19 заданий, в 2027 году их будет на одно больше. В ЕГЭ по математике базового уровня изменений нет.Ранее сообщалось, что Минпросвещения России не намерено усложнять задания ЕГЭ-2027. В свою очередь в Роспотребнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2027 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До 14 человек на место: в колледжах Крыма завершилась приемная кампанияНа шторы и учебники: в Роскачестве напомнили о запрете школам собирать деньги с учениковВ Крыму растет интерес абитуриентов к инженерии
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россия, новости, образование в россии, егэ, школа
В ЕГЭ станет больше заданий по математике и истории
Единый госэкзамен 2027 года будет содержат больше заданий по математике и истории