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В Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ

В Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 12.10.2026

В Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ

Вооруженные силы РФ в ночь на понедельник поразили в Черном море сухогруз с военным грузом для ВСУ, шедший в Одессу. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T08:38

2026-10-12T08:38

2026-10-12T08:38

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ночь на понедельник поразили в Черном море сухогруз с военным грузом для ВСУ, шедший в Одессу. Об этом сообщает Минобороны России."Сегодня ночью Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате удара поражено морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения", - говорится в сообщении.Накануне днем российские военные нанесли удары по логистическому центру в Николаевской области, используемому для хранения военных грузов, а также по судну с военным грузом в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, новости сво, одесса, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, черное море