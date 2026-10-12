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В Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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В Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ
В Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ
Вооруженные силы РФ в ночь на понедельник поразили в Черном море сухогруз с военным грузом для ВСУ, шедший в Одессу. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T08:38
2026-10-12T08:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ночь на понедельник поразили в Черном море сухогруз с военным грузом для ВСУ, шедший в Одессу. Об этом сообщает Минобороны России."Сегодня ночью Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате удара поражено морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения", - говорится в сообщении.Накануне днем российские военные нанесли удары по логистическому центру в Николаевской области, используемому для хранения военных грузов, а также по судну с военным грузом в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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удары по украине, новости сво, одесса, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, черное море
В Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ

Российские военные нанесли удар по судну с грузом для ВСУ в Черном море

08:38 12.10.2026
 
© РИА Новости . Вячеслав Бобков / Перейти в фотобанкОдесский морской порт
Одесский морской порт - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Вячеслав Бобков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ночь на понедельник поразили в Черном море сухогруз с военным грузом для ВСУ, шедший в Одессу. Об этом сообщает Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате удара поражено морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения", - говорится в сообщении.
Накануне днем российские военные нанесли удары по логистическому центру в Николаевской области, используемому для хранения военных грузов, а также по судну с военным грузом в Черном море.
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Удары по УкраинеНовости СВООдессаМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииЧерное море
 
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