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В Алуште и прибрежных селах на четыре дня отключат газ

В Алуште и прибрежных селах на четыре дня отключат газ - РИА Новости Крым, 12.10.2026

В Алуште и прибрежных селах на четыре дня отключат газ

Во вторник, 13 октября, в Алуште и восьми ближайших селах на четыре дня отключат газ из-за реконструкции мостового перехода через реку Улу-Узень. Об этом... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T18:53

2026-10-12T18:53

2026-10-12T18:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Во вторник, 13 октября, в Алуште и восьми ближайших селах на четыре дня отключат газ из-за реконструкции мостового перехода через реку Улу-Узень. Об этом предупредили на предприятии "Крымгазсети"."В связи с проведением плановых работ Службой автомобильных дорог Республики Крым по реконструкции мостового перехода через русло реки Улу-Узень, будут проводиться работы по врезке переустроенного участка газопровода", - говорится в сообщении.Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами для оперативного проведения пуско-наладочных работ.Ранее сообщалось, что в Крыму до середины 2028 года планируют газифицировать два села Белогорского района. Стоимость работ превысит 600 миллионов рублей.Также Крым и Севастополь получат более 64 млн рублей на бесплатное подключение льготных категорий граждан к газовым сетям. В частности, Республике Крым будет выделено свыше 48 млн рублей.Более 700 домовладений крымчан из числа льготных категорий подключены к природному газу с начала года в рамках программы социальной газификации, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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