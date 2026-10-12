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В Алуште и прибрежных селах на четыре дня отключат газ - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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В Алуште и прибрежных селах на четыре дня отключат газ
В Алуште и прибрежных селах на четыре дня отключат газ - РИА Новости Крым, 12.10.2026
В Алуште и прибрежных селах на четыре дня отключат газ
Во вторник, 13 октября, в Алуште и восьми ближайших селах на четыре дня отключат газ из-за реконструкции мостового перехода через реку Улу-Узень. Об этом... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T18:53
2026-10-12T18:53
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отключение газа в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Во вторник, 13 октября, в Алуште и восьми ближайших селах на четыре дня отключат газ из-за реконструкции мостового перехода через реку Улу-Узень. Об этом предупредили на предприятии "Крымгазсети"."В связи с проведением плановых работ Службой автомобильных дорог Республики Крым по реконструкции мостового перехода через русло реки Улу-Узень, будут проводиться работы по врезке переустроенного участка газопровода", - говорится в сообщении.Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами для оперативного проведения пуско-наладочных работ.Ранее сообщалось, что в Крыму до середины 2028 года планируют газифицировать два села Белогорского района. Стоимость работ превысит 600 миллионов рублей.Также Крым и Севастополь получат более 64 млн рублей на бесплатное подключение льготных категорий граждан к газовым сетям. В частности, Республике Крым будет выделено свыше 48 млн рублей.Более 700 домовладений крымчан из числа льготных категорий подключены к природному газу с начала года в рамках программы социальной газификации, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Алуште и прибрежных селах на четыре дня отключат газ

В Алуште и пяти южнобережных селах с 13 октября на четыре дня отключат газ

18:53 12.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллектаОтключение газа
Отключение газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Во вторник, 13 октября, в Алуште и восьми ближайших селах на четыре дня отключат газ из-за реконструкции мостового перехода через реку Улу-Узень. Об этом предупредили на предприятии "Крымгазсети".
"В связи с проведением плановых работ Службой автомобильных дорог Республики Крым по реконструкции мостового перехода через русло реки Улу-Узень, будут проводиться работы по врезке переустроенного участка газопровода", - говорится в сообщении.
Газоснабжение будет приостановлено с восьми утра 13 октября до 17:00 17 октября. Это коснется потребителей в самой Алуште, а также в селах Изобильное, Семидворье, Нижняя Кутузовка, Верхняя Кутузовка, Лаванда, Лучистое, Виноградное (ул. Сусловой, ул. 5-ый километр Ялтинского шоссе), уточнили на предприятии.
Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами для оперативного проведения пуско-наладочных работ.
Ранее сообщалось, что в Крыму до середины 2028 года планируют газифицировать два села Белогорского района. Стоимость работ превысит 600 миллионов рублей.
Также Крым и Севастополь получат более 64 млн рублей на бесплатное подключение льготных категорий граждан к газовым сетям. В частности, Республике Крым будет выделено свыше 48 млн рублей.
Более 700 домовладений крымчан из числа льготных категорий подключены к природному газу с начала года в рамках программы социальной газификации, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
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