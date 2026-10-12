https://crimea.ria.ru/20261012/udary-po-ukraine-segodnya-pod-nikolaevom-razbit-logisticheskiy-tsentr-1160153232.html

Удары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центр

Удары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центр - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Удары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центр

Логистический центр "Новая почта" поражен в Николаевской области в результате удара Вооруженных Сил России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T17:30

2026-10-12T17:30

2026-10-12T17:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Логистический центр "Новая почта" поражен в Николаевской области в результате удара Вооруженных Сил России. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, на переходе морем разбиты два сухогруза, которые везли в порты Николаева и Одессы грузы военного и двойного назначения.В ночь на понедельник Вооруженные силы РФ поразили в Черном море сухогруз с военным грузом для ВСУ, шедший в Одессу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила сухогруз ВСУ и логистический центр на УкраинеВС РФ поразили в Одессе дата-центр и сухогруз ВСУПутин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов

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николаевская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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