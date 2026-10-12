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Удары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центр - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Удары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центр
Удары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центр - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Удары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центр
Логистический центр "Новая почта" поражен в Николаевской области в результате удара Вооруженных Сил России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T17:30
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украина
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в мире
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Логистический центр "Новая почта" поражен в Николаевской области в результате удара Вооруженных Сил России. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, на переходе морем разбиты два сухогруза, которые везли в порты Николаева и Одессы грузы военного и двойного назначения.В ночь на понедельник Вооруженные силы РФ поразили в Черном море сухогруз с военным грузом для ВСУ, шедший в Одессу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила сухогруз ВСУ и логистический центр на УкраинеВС РФ поразили в Одессе дата-центр и сухогруз ВСУПутин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов
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Удары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центр

В Николаевской области Украины поражен логистический центр "Новая почта" с грузами для ВСУ

17:30 12.10.2026 (обновлено: 17:43 12.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Логистический центр "Новая почта" поражен в Николаевской области в результате удара Вооруженных Сил России. Об этом сообщает Минобороны.
"В результате удара в Николаевской области в населенном пункте Терновка поражен логистический центр "Новая почта", используемый для хранения грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, на переходе морем разбиты два сухогруза, которые везли в порты Николаева и Одессы грузы военного и двойного назначения.
В ночь на понедельник Вооруженные силы РФ поразили в Черном море сухогруз с военным грузом для ВСУ, шедший в Одессу.
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