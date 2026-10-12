https://crimea.ria.ru/20261012/u-krymskogo-mosta-nasmert-razbilsya-mototsiklist-1160138178.html

У Крымского моста насмерть разбился мотоциклист

У Крымского моста насмерть разбился мотоциклист - РИА Новости Крым, 12.10.2026

У Крымского моста насмерть разбился мотоциклист

Авария со смертельным исходом произошла на участке автодороги Новороссийск – Керчь. Водитель мотоцикла наехал на ограждение и погиб. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T12:20

2026-10-12T12:20

2026-10-12T12:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Авария со смертельным исходом произошла на участке автодороги Новороссийск – Керчь. Водитель мотоцикла наехал на ограждение и погиб. Об этом сообщили в полиции Крыма.Авария произошла около 17:00 в воскресенье, 11 октября, в Ленинском районе Крыма.Пострадавшего мотоциклиста доставили в больницу, где он скончался, несмотря на усилия врачей.На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции Крыма. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 ДТП, в результате которых четыре человека погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВMW сбил велосипедиста на кольце в СевастополеСмертельное ДТП в Симферополе - в столкновении с авто погиб мотоциклистСмертельное ДТП с четырьмя детьми в Башкирии – фигурантом дела стал подросток

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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