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У Крымского моста насмерть разбился мотоциклист - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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У Крымского моста насмерть разбился мотоциклист
У Крымского моста насмерть разбился мотоциклист - РИА Новости Крым, 12.10.2026
У Крымского моста насмерть разбился мотоциклист
Авария со смертельным исходом произошла на участке автодороги Новороссийск – Керчь. Водитель мотоцикла наехал на ограждение и погиб. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Авария со смертельным исходом произошла на участке автодороги Новороссийск – Керчь. Водитель мотоцикла наехал на ограждение и погиб. Об этом сообщили в полиции Крыма.Авария произошла около 17:00 в воскресенье, 11 октября, в Ленинском районе Крыма.Пострадавшего мотоциклиста доставили в больницу, где он скончался, несмотря на усилия врачей.На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции Крыма. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 ДТП, в результате которых четыре человека погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВMW сбил велосипедиста на кольце в СевастополеСмертельное ДТП в Симферополе - в столкновении с авто погиб мотоциклистСмертельное ДТП с четырьмя детьми в Башкирии – фигурантом дела стал подросток
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, крымский мост, крым, новости крыма, мвд по республике крым
У Крымского моста насмерть разбился мотоциклист

В результате ДТП на развязке у Крымского моста погиб 51-летний водитель мотоцикла

12:20 12.10.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Авария со смертельным исходом произошла на участке автодороги Новороссийск – Керчь. Водитель мотоцикла наехал на ограждение и погиб. Об этом сообщили в полиции Крыма.
Авария произошла около 17:00 в воскресенье, 11 октября, в Ленинском районе Крыма.
"В районе авторазвязки, ведущей к Крымскому мосту, 51-летний водитель мотоцикла BMW допустил наезд на металлическое барьерное дорожное ограждение, что привело к опрокидыванию транспортного средства", – говорится в сообщении.
Пострадавшего мотоциклиста доставили в больницу, где он скончался, несмотря на усилия врачей.
На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции Крыма. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.
За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 ДТП, в результате которых четыре человека погибли.
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