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Трамп сделал заявление о сделке по дизтопливу с Россией - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Трамп сделал заявление о сделке по дизтопливу с Россией
Трамп сделал заявление о сделке по дизтопливу с Россией - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Трамп сделал заявление о сделке по дизтопливу с Россией
Сделка с Москвой по дизельному топливу является правильным выбором для США. Об этом заявил в соцсети Truth Social президент Штатов Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T18:39
2026-10-12T18:39
дональд трамп
россия
дизельное топливо
новости
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Сделка с Москвой по дизельному топливу является правильным выбором для США. Об этом заявил в соцсети Truth Social президент Штатов Дональд Трамп.9 октября Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с РоссиейИскра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и СШАКонфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины
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дональд трамп, россия, дизельное топливо, новости, сша
Трамп сделал заявление о сделке по дизтопливу с Россией

Трамп назвал сделку с Россией по дизтопливу верным выбором для Америки

18:39 12.10.2026
 
© AP Photo Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© AP Photo Saul Loeb
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Сделка с Москвой по дизельному топливу является правильным выбором для США. Об этом заявил в соцсети Truth Social президент Штатов Дональд Трамп.
"Я сделал правильный выбор для американского народа", – цитирует заявление американского лидера РИА Новости.
9 октября Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.
После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
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Дональд ТрампРоссияДизельное топливоНовостиСША
 
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