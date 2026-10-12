https://crimea.ria.ru/20261012/tramp-sdelal-zayavlenie-o-sdelke-po-diztoplivu-s-rossiey-1160155177.html

Трамп сделал заявление о сделке по дизтопливу с Россией

Трамп сделал заявление о сделке по дизтопливу с Россией - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Трамп сделал заявление о сделке по дизтопливу с Россией

Сделка с Москвой по дизельному топливу является правильным выбором для США. Об этом заявил в соцсети Truth Social президент Штатов Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T18:39

2026-10-12T18:39

2026-10-12T18:39

дональд трамп

россия

дизельное топливо

новости

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Сделка с Москвой по дизельному топливу является правильным выбором для США. Об этом заявил в соцсети Truth Social президент Штатов Дональд Трамп.9 октября Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с РоссиейИскра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и СШАКонфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины

россия

сша

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, россия, дизельное топливо, новости, сша