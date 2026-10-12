https://crimea.ria.ru/20261012/sud-vzyskal-10-milliardov-s-figurantki-dela-o-nekachestvennykh-sukhpaykakh-1160143468.html

Суд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках

Суд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Суд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках

Басманный суд Москвы взыскал в пользу Минобороны России более 10 миллиардов рублей с бывшего топ-менеджера акционерного общества "Грязинский пищевой комбинат"... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T13:36

2026-10-12T13:36

2026-10-12T13:36

суд

басманный суд москвы

приговор

правосудие

министерство обороны рф

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111462/71/1114627158_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_59e7123273bd6846559da832eb9ac230.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы взыскал в пользу Минобороны России более 10 миллиардов рублей с бывшего топ-менеджера акционерного общества "Грязинский пищевой комбинат" по делу о поставках некачественных сухих пайков в Вооруженные силы. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.Также фигурантку приговорили к четырем годам заключения. Она признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.Отмечается, что Басманный суд Москвы в октябре приступит к рассмотрению дела в отношении топ-менеджеров комбината, которые по договору с "Военторгом" поставляли бизнесмену индивидуальные рационы питания, рационы для мелких команд и бортовые пайки для экипажей самолетов и вертолетов. По версии следствия, топ-менеджеры комбината похитили деньги при исполнении контракта. Стоимость контрактов завышалась за счет использования более дешевого сырья, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Ранее в Краснодаре за хищение имущества для нужд СВО к 14 годам приговорен бывший замглавы администрации Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска, а также его советник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник Минобороны задержан по делу о хищениях на курских фортификацияхВ Москве арестован экс-начальник вещевого управления МинобороныГлавному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 лет

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суд, басманный суд москвы, приговор, правосудие, министерство обороны рф, новости