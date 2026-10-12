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Суд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках
Суд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Суд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках
Басманный суд Москвы взыскал в пользу Минобороны России более 10 миллиардов рублей с бывшего топ-менеджера акционерного общества "Грязинский пищевой комбинат"... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T13:36
2026-10-12T13:36
2026-10-12T13:36
суд
басманный суд москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы взыскал в пользу Минобороны России более 10 миллиардов рублей с бывшего топ-менеджера акционерного общества "Грязинский пищевой комбинат" по делу о поставках некачественных сухих пайков в Вооруженные силы. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.Также фигурантку приговорили к четырем годам заключения. Она признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.Отмечается, что Басманный суд Москвы в октябре приступит к рассмотрению дела в отношении топ-менеджеров комбината, которые по договору с "Военторгом" поставляли бизнесмену индивидуальные рационы питания, рационы для мелких команд и бортовые пайки для экипажей самолетов и вертолетов. По версии следствия, топ-менеджеры комбината похитили деньги при исполнении контракта. Стоимость контрактов завышалась за счет использования более дешевого сырья, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Ранее в Краснодаре за хищение имущества для нужд СВО к 14 годам приговорен бывший замглавы администрации Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска, а также его советник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник Минобороны задержан по делу о хищениях на курских фортификацияхВ Москве арестован экс-начальник вещевого управления МинобороныГлавному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 лет
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суд, басманный суд москвы, приговор, правосудие, министерство обороны рф, новости
Суд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках
Суд взыскал 10 млрд рублей с обвиняемой в хищениях на поставках сухпайков в ВС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы взыскал в пользу Минобороны России более 10 миллиардов рублей с бывшего топ-менеджера акционерного общества "Грязинский пищевой комбинат" по делу о поставках некачественных сухих пайков в Вооруженные силы. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.
"Гражданский иск удовлетворить, взыскать 10 миллиардов 79 миллионов рублей в пользу Министерства обороны РФ", - заявил судья во время заседания.
Также фигурантку приговорили к четырем годам заключения. Она признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
Отмечается, что Басманный суд Москвы в октябре приступит к рассмотрению дела в отношении топ-менеджеров комбината, которые по договору с "Военторгом" поставляли бизнесмену индивидуальные рационы питания, рационы для мелких команд и бортовые пайки для экипажей самолетов и вертолетов. По версии следствия, топ-менеджеры комбината похитили деньги при исполнении контракта. Стоимость контрактов завышалась за счет использования более дешевого сырья, а качество продукции не соответствовало условиям контракта.
Ранее в Краснодаре за хищение имущества для нужд СВО к 14 годам приговорен
бывший замглавы администрации Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска, а также его советник.
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