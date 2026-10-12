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Строитель упал с башенного крана и погиб
Строитель упал с башенного крана и погиб - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Строитель упал с башенного крана и погиб
На строительном объекте в Москве погиб мужчина. Он работал на стройке и упал с башенного крана, сообщили в прокуратуре Москвы. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T16:54
2026-10-12T16:54
2026-10-12T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. На строительном объекте в Москве погиб мужчина. Он работал на стройке и упал с башенного крана, сообщили в прокуратуре Москвы.ЧП произошло на Ленинградском проспекте.Прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели рабочего.Ранее сообщалось, что в Севастополе на строительной площадке рабочий сорвался с высоты восьмого этажа в шахту лифта и погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замдиректора строительной фирмы ответит за смерть рабочего в СимферополеВ Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья – один из них погибВ Севастополе упал лифт с людьми – приговор суда
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РИА Новости Крым
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москва, прокуратура москвы, новости, происшествия
Строитель упал с башенного крана и погиб
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