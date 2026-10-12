Рейтинг@Mail.ru
Спонсировали заключенных и похищали людей: в России задержана опасная ОПГ - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261012/sponsirovali-zaklyuchennykh-i-pokhischali-lyudey-v-rossii-zaderzhana-opasnaya-opg-1160153346.html
Спонсировали заключенных и похищали людей: в России задержана опасная ОПГ
Спонсировали заключенных и похищали людей: в России задержана опасная ОПГ - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Спонсировали заключенных и похищали людей: в России задержана опасная ОПГ
На территории Южного Урала силовики задержали ОПГ, организованную местным криминальным авторитетом. Членам банды инкриминируются похищения людей, спонсирование... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T17:39
2026-10-12T17:39
россия
новости
уральский федеральный округ
преступность
вымогательство
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111618/34/1116183497_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_e8535d7d3f801756c170a419ccff5441.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. На территории Южного Урала силовики задержали ОПГ, организованную местным криминальным авторитетом. Членам банды инкриминируются похищения людей, спонсирование заключенных, а также причастность к экстремистскому движению, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАКС.Банда промышляла под видом обычной компании: ряд структурных подразделений, свой бухгалтер, иерархическая структура и общая касса. Однако, по данным следствия, организаторы и участники преступного сообщества зарабатывали на вымогательстве, а также похищении людей на территории Южного Урала.Внутри структуры действовала четкая иерархия. Одно подразделение функционировало в Челябинске, второе – в Пласте. Руководили ими трое доверенных соучастников, которые вовлекли в противоправную деятельность еще более десятка граждан. Среди них – местная жительница со знаниями в предпринимательстве и бухгалтерском учете: она обеспечивала финансово-хозяйственную деятельность группы.Кроме того, сообщники придерживались идеологии движения, признанного экстремистским и запрещенного в России.Задержали членов банды сотрудники МВД и ФСБ. Все они сейчас под стражей.Ранее в Подмосковье полиция спасла мужчин, которые находились в трудовом рабстве. Злоумышленники арендовали частный трехэтажный коттедж в городском округе Раменское и стали использовать его как "работный дом".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани ОПГ вымогала у предпринимателя 52 миллиона рублейВ России задержаны члены работавшей на Киев ОПГВоров-альпинистов задержали на Кубани
россия
уральский федеральный округ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111618/34/1116183497_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_92c91a0f6f7724b1a609571cadf4f7c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, уральский федеральный округ, преступность, вымогательство
Спонсировали заключенных и похищали людей: в России задержана опасная ОПГ

В Южном Урале члены ОПГ задержаны за похищение людей и спонсирование заключенных

17:39 12.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. На территории Южного Урала силовики задержали ОПГ, организованную местным криминальным авторитетом. Членам банды инкриминируются похищения людей, спонсирование заключенных, а также причастность к экстремистскому движению, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАКС.
Банда промышляла под видом обычной компании: ряд структурных подразделений, свой бухгалтер, иерархическая структура и общая касса. Однако, по данным следствия, организаторы и участники преступного сообщества зарабатывали на вымогательстве, а также похищении людей на территории Южного Урала.
"По версии следствия, 40-летний житель региона, обладая авторитетом в криминальной среде, создал преступное сообщество с целью получения финансовой выгоды. Для этого в период с 2019 по 2025 год его участники совершали различные тяжкие и особо тяжкие преступления", - рассказала Волк.
Внутри структуры действовала четкая иерархия. Одно подразделение функционировало в Челябинске, второе – в Пласте. Руководили ими трое доверенных соучастников, которые вовлекли в противоправную деятельность еще более десятка граждан. Среди них – местная жительница со знаниями в предпринимательстве и бухгалтерском учете: она обеспечивала финансово-хозяйственную деятельность группы.
"Преступное сообщество отличали высокая сплоченность, жесткая дисциплина и отработанная система конспирации. Доходы от преступлений поступали в так называемую общую кассу. Из этих денег поддерживали участников группы и лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы", - отметила Ирина Волк.
Кроме того, сообщники придерживались идеологии движения, признанного экстремистским и запрещенного в России.
Задержали членов банды сотрудники МВД и ФСБ. Все они сейчас под стражей.
Ранее в Подмосковье полиция спасла мужчин, которые находились в трудовом рабстве. Злоумышленники арендовали частный трехэтажный коттедж в городском округе Раменское и стали использовать его как "работный дом".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани ОПГ вымогала у предпринимателя 52 миллиона рублей
В России задержаны члены работавшей на Киев ОПГ
Воров-альпинистов задержали на Кубани
 
РоссияНовостиУральский федеральный округПреступностьВымогательство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:31В России будут тренировать спасателей из КНДР
11:12Больше половины европейцев выступают против приема Украины в ЕС
11:01Конкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы
10:56ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже
10:50Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит
10:37Новые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахования
10:28В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса
10:15Дезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения
09:53В Ялте высаживают краснокнижные растения
09:43Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА
09:28В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
09:19Атаки на Белгородскую область: двое погибли и 16 человек пострадали
09:10Крымский мост утром во вторник – со стороны Керчи растет очередь
09:02Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России
08:48В России беспилотные трактора научили работать без спутниковой навигации
08:36Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасности
08:13Три города и два района Крыма во вторник останутся без света
07:58Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов
07:53Где заправить машину в Крыму: данные на 13 октября
07:40Налет на Москву и область - сбиты более 417 беспилотников ВСУ
Лента новостейМолния