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Спонсировали заключенных и похищали людей: в России задержана опасная ОПГ
Спонсировали заключенных и похищали людей: в России задержана опасная ОПГ - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Спонсировали заключенных и похищали людей: в России задержана опасная ОПГ
На территории Южного Урала силовики задержали ОПГ, организованную местным криминальным авторитетом. Членам банды инкриминируются похищения людей, спонсирование... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T17:39
2026-10-12T17:39
2026-10-12T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. На территории Южного Урала силовики задержали ОПГ, организованную местным криминальным авторитетом. Членам банды инкриминируются похищения людей, спонсирование заключенных, а также причастность к экстремистскому движению, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАКС.Банда промышляла под видом обычной компании: ряд структурных подразделений, свой бухгалтер, иерархическая структура и общая касса. Однако, по данным следствия, организаторы и участники преступного сообщества зарабатывали на вымогательстве, а также похищении людей на территории Южного Урала.Внутри структуры действовала четкая иерархия. Одно подразделение функционировало в Челябинске, второе – в Пласте. Руководили ими трое доверенных соучастников, которые вовлекли в противоправную деятельность еще более десятка граждан. Среди них – местная жительница со знаниями в предпринимательстве и бухгалтерском учете: она обеспечивала финансово-хозяйственную деятельность группы.Кроме того, сообщники придерживались идеологии движения, признанного экстремистским и запрещенного в России.Задержали членов банды сотрудники МВД и ФСБ. Все они сейчас под стражей.Ранее в Подмосковье полиция спасла мужчин, которые находились в трудовом рабстве. Злоумышленники арендовали частный трехэтажный коттедж в городском округе Раменское и стали использовать его как "работный дом".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани ОПГ вымогала у предпринимателя 52 миллиона рублейВ России задержаны члены работавшей на Киев ОПГВоров-альпинистов задержали на Кубани
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Спонсировали заключенных и похищали людей: в России задержана опасная ОПГ
В Южном Урале члены ОПГ задержаны за похищение людей и спонсирование заключенных
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. На территории Южного Урала силовики задержали ОПГ, организованную местным криминальным авторитетом. Членам банды инкриминируются похищения людей, спонсирование заключенных, а также причастность к экстремистскому движению, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАКС.
Банда промышляла под видом обычной компании: ряд структурных подразделений, свой бухгалтер, иерархическая структура и общая касса. Однако, по данным следствия, организаторы и участники преступного сообщества зарабатывали на вымогательстве, а также похищении людей на территории Южного Урала.
"По версии следствия, 40-летний житель региона, обладая авторитетом в криминальной среде, создал преступное сообщество с целью получения финансовой выгоды. Для этого в период с 2019 по 2025 год его участники совершали различные тяжкие и особо тяжкие преступления", - рассказала Волк.
Внутри структуры действовала четкая иерархия. Одно подразделение функционировало в Челябинске, второе – в Пласте. Руководили ими трое доверенных соучастников, которые вовлекли в противоправную деятельность еще более десятка граждан. Среди них – местная жительница со знаниями в предпринимательстве и бухгалтерском учете: она обеспечивала финансово-хозяйственную деятельность группы.
"Преступное сообщество отличали высокая сплоченность, жесткая дисциплина и отработанная система конспирации. Доходы от преступлений поступали в так называемую общую кассу. Из этих денег поддерживали участников группы и лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы", - отметила Ирина Волк.
Кроме того, сообщники придерживались идеологии движения, признанного экстремистским и запрещенного в России.
Задержали членов банды сотрудники МВД и ФСБ. Все они сейчас под стражей.
Ранее в Подмосковье полиция спасла
мужчин, которые находились в трудовом рабстве. Злоумышленники арендовали частный трехэтажный коттедж в городском округе Раменское и стали использовать его как "работный дом".
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