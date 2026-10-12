https://crimea.ria.ru/20261012/sponsirovali-zaklyuchennykh-i-pokhischali-lyudey-v-rossii-zaderzhana-opasnaya-opg-1160153346.html

Спонсировали заключенных и похищали людей: в России задержана опасная ОПГ

Спонсировали заключенных и похищали людей: в России задержана опасная ОПГ - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Спонсировали заключенных и похищали людей: в России задержана опасная ОПГ

На территории Южного Урала силовики задержали ОПГ, организованную местным криминальным авторитетом. Членам банды инкриминируются похищения людей, спонсирование... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T17:39

2026-10-12T17:39

2026-10-12T17:39

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преступность

вымогательство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. На территории Южного Урала силовики задержали ОПГ, организованную местным криминальным авторитетом. Членам банды инкриминируются похищения людей, спонсирование заключенных, а также причастность к экстремистскому движению, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАКС.Банда промышляла под видом обычной компании: ряд структурных подразделений, свой бухгалтер, иерархическая структура и общая касса. Однако, по данным следствия, организаторы и участники преступного сообщества зарабатывали на вымогательстве, а также похищении людей на территории Южного Урала.Внутри структуры действовала четкая иерархия. Одно подразделение функционировало в Челябинске, второе – в Пласте. Руководили ими трое доверенных соучастников, которые вовлекли в противоправную деятельность еще более десятка граждан. Среди них – местная жительница со знаниями в предпринимательстве и бухгалтерском учете: она обеспечивала финансово-хозяйственную деятельность группы.Кроме того, сообщники придерживались идеологии движения, признанного экстремистским и запрещенного в России.Задержали членов банды сотрудники МВД и ФСБ. Все они сейчас под стражей.Ранее в Подмосковье полиция спасла мужчин, которые находились в трудовом рабстве. Злоумышленники арендовали частный трехэтажный коттедж в городском округе Раменское и стали использовать его как "работный дом".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани ОПГ вымогала у предпринимателя 52 миллиона рублейВ России задержаны члены работавшей на Киев ОПГВоров-альпинистов задержали на Кубани

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уральский федеральный округ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, уральский федеральный округ, преступность, вымогательство