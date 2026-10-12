https://crimea.ria.ru/20261012/spasateli-sevastopolya-osvobodili-zazhatogo-v-avto-muzhchinu-1160144790.html

Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину

Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину

В понедельник на Фиолентовском шоссе Севастополя спасателям пришлось деблокировать из покореженного автомобиля мужчину, сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T14:04

2026-10-12T14:04

2026-10-12T14:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В понедельник на Фиолентовском шоссе Севастополя спасателям пришлось деблокировать из покореженного автомобиля мужчину, сообщили в региональном МЧС."Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Фиолентовском шоссе вблизи остановки "Маяк" поступило в 12 часов 16 минут. К месту прибыли силы МЧС России", - говорится в сообщении.По прибытию спасатели обнаружили, что легковой автомобиль врезался в столб, а внутри находится мужчина примерно 40 лет. Он был в сознании, но его зажало деформированными элементами автомобиля.Специалисты деблокировали и передали пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. С травмами головы, позвоночника и бедра он госпитализирован, уточнили в МЧС.Ранее на трассе "Таврида" водителя грузовика зажало в кабине. На месте происшествия работали сотрудники Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС", крымского главка МЧС России, Госавтоинспекции и медики скорой помощи. Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Крымского моста насмерть разбился мотоциклистЧетыре человека погибли в дорожных авариях в Крыму за неделюВ Керчи насмерть сбили пешехода

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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