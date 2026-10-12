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Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину
Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину
В понедельник на Фиолентовском шоссе Севастополя спасателям пришлось деблокировать из покореженного автомобиля мужчину, сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T14:04
2026-10-12T14:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В понедельник на Фиолентовском шоссе Севастополя спасателям пришлось деблокировать из покореженного автомобиля мужчину, сообщили в региональном МЧС."Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Фиолентовском шоссе вблизи остановки "Маяк" поступило в 12 часов 16 минут. К месту прибыли силы МЧС России", - говорится в сообщении.По прибытию спасатели обнаружили, что легковой автомобиль врезался в столб, а внутри находится мужчина примерно 40 лет. Он был в сознании, но его зажало деформированными элементами автомобиля.Специалисты деблокировали и передали пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. С травмами головы, позвоночника и бедра он госпитализирован, уточнили в МЧС.Ранее на трассе "Таврида" водителя грузовика зажало в кабине. На месте происшествия работали сотрудники Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС", крымского главка МЧС России, Госавтоинспекции и медики скорой помощи. Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Крымского моста насмерть разбился мотоциклистЧетыре человека погибли в дорожных авариях в Крыму за неделюВ Керчи насмерть сбили пешехода
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, мчс севастополя, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости севастополя
Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину

Сотрудники МЧС Севастополя деблокировали зажатого в искореженном авто мужчину

14:04 12.10.2026
 
© МЧС СевастополяСотрудники МЧС Севастополя деблокировали зажатого в искореженном авто мужчину
Сотрудники МЧС Севастополя деблокировали зажатого в искореженном авто мужчину
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В понедельник на Фиолентовском шоссе Севастополя спасателям пришлось деблокировать из покореженного автомобиля мужчину, сообщили в региональном МЧС.
"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Фиолентовском шоссе вблизи остановки "Маяк" поступило в 12 часов 16 минут. К месту прибыли силы МЧС России", - говорится в сообщении.
По прибытию спасатели обнаружили, что легковой автомобиль врезался в столб, а внутри находится мужчина примерно 40 лет. Он был в сознании, но его зажало деформированными элементами автомобиля.
Специалисты деблокировали и передали пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. С травмами головы, позвоночника и бедра он госпитализирован, уточнили в МЧС.
Ранее на трассе "Таврида" водителя грузовика зажало в кабине. На месте происшествия работали сотрудники Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС", крымского главка МЧС России, Госавтоинспекции и медики скорой помощи. Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего.
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