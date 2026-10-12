https://crimea.ria.ru/20261012/spasateli-sevastopolya-osvobodili-zazhatogo-v-avto-muzhchinu-1160144790.html
Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину
Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину
В понедельник на Фиолентовском шоссе Севастополя спасателям пришлось деблокировать из покореженного автомобиля мужчину, сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T14:04
2026-10-12T14:04
2026-10-12T14:04
севастополь
мчс севастополя
дтп в крыму и севастополе
происшествия
новости севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0c/1160144669_0:560:1424:1361_1920x0_80_0_0_7a959868947e012f06582b69c06df4d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В понедельник на Фиолентовском шоссе Севастополя спасателям пришлось деблокировать из покореженного автомобиля мужчину, сообщили в региональном МЧС."Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Фиолентовском шоссе вблизи остановки "Маяк" поступило в 12 часов 16 минут. К месту прибыли силы МЧС России", - говорится в сообщении.По прибытию спасатели обнаружили, что легковой автомобиль врезался в столб, а внутри находится мужчина примерно 40 лет. Он был в сознании, но его зажало деформированными элементами автомобиля.Специалисты деблокировали и передали пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. С травмами головы, позвоночника и бедра он госпитализирован, уточнили в МЧС.Ранее на трассе "Таврида" водителя грузовика зажало в кабине. На месте происшествия работали сотрудники Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС", крымского главка МЧС России, Госавтоинспекции и медики скорой помощи. Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Крымского моста насмерть разбился мотоциклистЧетыре человека погибли в дорожных авариях в Крыму за неделюВ Керчи насмерть сбили пешехода
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0c/1160144669_0:426:1424:1494_1920x0_80_0_0_247ec2db6890e4c308a370c6dd81a6d1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, мчс севастополя, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости севастополя
Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину
Сотрудники МЧС Севастополя деблокировали зажатого в искореженном авто мужчину
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В понедельник на Фиолентовском шоссе Севастополя спасателям пришлось деблокировать из покореженного автомобиля мужчину, сообщили в региональном МЧС.
"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Фиолентовском шоссе вблизи остановки "Маяк" поступило в 12 часов 16 минут. К месту прибыли силы МЧС России", - говорится в сообщении.
По прибытию спасатели обнаружили, что легковой автомобиль врезался в столб, а внутри находится мужчина примерно 40 лет. Он был в сознании, но его зажало деформированными элементами автомобиля.
Специалисты деблокировали и передали пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. С травмами головы, позвоночника и бедра он госпитализирован, уточнили в МЧС.
Ранее на трассе "Таврида" водителя грузовика зажало в кабине
. На месте происшествия работали сотрудники Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС", крымского главка МЧС России, Госавтоинспекции и медики скорой помощи. Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: