https://crimea.ria.ru/20261012/snova-leto-pogoda-v-krymu-12-oktyabrya-1160104315.html

Снова лето: погода в Крыму 12 октября

Снова лето: погода в Крыму 12 октября - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Снова лето: погода в Крыму 12 октября

В понедельник в Крыму ожидается по-настоящему летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T00:01

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погода

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крым

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крымский гидрометцентр

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севастополь

ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается по-настоящему летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 9-14 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +16...+18 ночью, а днем поднимутся до +23...+25 градусов.В западных, центральных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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евпатория

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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