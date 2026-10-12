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Снова лето: погода в Крыму 12 октября
Снова лето: погода в Крыму 12 октября - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Снова лето: погода в Крыму 12 октября
В понедельник в Крыму ожидается по-настоящему летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T00:01
2026-10-12T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается по-настоящему летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 9-14 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +16...+18 ночью, а днем поднимутся до +23...+25 градусов.В западных, центральных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Снова лето: погода в Крыму 12 октября
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается по-настоящему летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму сохранится сухая, солнечная, теплая погода. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10…15, на южном побережье до +18; днем +24…29, в горах +14…19", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 9-14 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +16...+18 ночью, а днем поднимутся до +23...+25 градусов.
В западных, центральных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность
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