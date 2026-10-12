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Шесть взрывов: мужчина с автоматом и гранатами устроил стрельбу в Кировограде
Шесть взрывов: мужчина с автоматом и гранатами устроил стрельбу в Кировограде - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Шесть взрывов: мужчина с автоматом и гранатами устроил стрельбу в Кировограде
Вооруженный автоматом и гранатами мужчина устроил стрельбу в центре Кировограда на Украине. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T19:08
2026-10-12T19:08
2026-10-12T19:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Вооруженный автоматом и гранатами мужчина устроил стрельбу в центре Кировограда на Украине. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.По информации СМИ, на месте происшествия было слышно не менее шести взрывов.Официальной информации по поводу происходящего пока нет. Данных о пострадавших в результате инцидента, а также о причинах ЧП на данный момент также нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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кировоград, украина, новости, происшествия, стрельба
Шесть взрывов: мужчина с автоматом и гранатами устроил стрельбу в Кировограде
В Кировограде мужчина с автоматом и гранатами устроил стрельбу - что известно