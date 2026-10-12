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Шесть взрывов: мужчина с автоматом и гранатами устроил стрельбу в Кировограде - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Шесть взрывов: мужчина с автоматом и гранатами устроил стрельбу в Кировограде
Шесть взрывов: мужчина с автоматом и гранатами устроил стрельбу в Кировограде - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Шесть взрывов: мужчина с автоматом и гранатами устроил стрельбу в Кировограде
Вооруженный автоматом и гранатами мужчина устроил стрельбу в центре Кировограда на Украине. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T19:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Вооруженный автоматом и гранатами мужчина устроил стрельбу в центре Кировограда на Украине. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.По информации СМИ, на месте происшествия было слышно не менее шести взрывов.Официальной информации по поводу происходящего пока нет. Данных о пострадавших в результате инцидента, а также о причинах ЧП на данный момент также нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кировоград, украина, новости, происшествия, стрельба
Шесть взрывов: мужчина с автоматом и гранатами устроил стрельбу в Кировограде

В Кировограде мужчина с автоматом и гранатами устроил стрельбу - что известно

19:08 12.10.2026
 
© РИА НовостиПолиция Украины
Полиция Украины - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Вооруженный автоматом и гранатами мужчина устроил стрельбу в центре Кировограда на Украине. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.
По информации СМИ, на месте происшествия было слышно не менее шести взрывов.
"Вооруженный автоматом и гранатами мужчина устроил стрельбу в центре Кропивницкого (Кировоград - ред.). По предварительной информации, прогремело по меньшей мере шесть взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Официальной информации по поводу происходящего пока нет. Данных о пострадавших в результате инцидента, а также о причинах ЧП на данный момент также нет.
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КировоградУкраинаНовостиПроисшествияСтрельба
 
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