https://crimea.ria.ru/20261012/sevastopoltsu-grozit-2-goda-za-raschet-v-magazinakh-suvenirnymi-kupyurami-1160133526.html
Севастопольцу грозит 2 года за расчет в магазинах сувенирными купюрами
Севастопольцу грозит 2 года за расчет в магазинах сувенирными купюрами - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Севастопольцу грозит 2 года за расчет в магазинах сувенирными купюрами
Безработный житель Севастополя несколько раз расплатился за продукты сувенирными купюрами. Теперь ему до двух лет лишения свободы, сообщили в региональной... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T09:35
2026-10-12T09:35
2026-10-12T09:35
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
полиция севастополя
денис кратюк
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/03/09/1122623143_0:116:3148:1887_1920x0_80_0_0_2337f2e96dbe0843235373ea59749e7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Безработный житель Севастополя несколько раз расплатился за продукты сувенирными купюрами. Теперь ему до двух лет лишения свободы, сообщили в региональной полиции.Свой поступок, 50-летний мужчина объяснил стражам правопорядка просто – ему очень хотелось есть. Оставшись совсем без денег, севастополец решил купить продукты за сувенирные деньги с надписью "билет банка приколов". На одном из рынков он выбрал продуктов на 900 рублей и расплатился "пятитысячной" купюрой. Не заметив подвоха, продавец выдала ему сдачу. Такую же схему безработный использовал и в магазине - купил выпечки на 420 рублей и также получил сдачу с "пяти тысяч".Заметив в кассе фейковые купюры, продавцы обратились в полицию. Мужчину задержали.Ранее в Севастополе вынесли приговор двоим мужчинам за кражу сладостей и средств личной гигиены из магазина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи"В Балаклаве компания подростков ограбила табачную лавкуВ Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компании
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/03/09/1122623143_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_a7b61a842f7ea2224156e5d3b22102b3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, полиция севастополя, денис кратюк
Севастопольцу грозит 2 года за расчет в магазинах сувенирными купюрами
Севастопольцу грозит 2 года за расчет в магазинах сувенирными купюрами
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Безработный житель Севастополя несколько раз расплатился за продукты сувенирными купюрами. Теперь ему до двух лет лишения свободы, сообщили в региональной полиции.
Свой поступок, 50-летний мужчина объяснил стражам правопорядка просто – ему очень хотелось есть. Оставшись совсем без денег, севастополец решил купить продукты за сувенирные деньги с надписью "билет банка приколов". На одном из рынков он выбрал продуктов на 900 рублей и расплатился "пятитысячной" купюрой. Не заметив подвоха, продавец выдала ему сдачу. Такую же схему безработный использовал и в магазине - купил выпечки на 420 рублей и также получил сдачу с "пяти тысяч".
Заметив в кассе фейковые купюры, продавцы обратились в полицию. Мужчину задержали.
"В содеянном он сознался и полностью возместил потерпевшим ущерб, составивший десять тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", - рассказали в МВД.
Ранее в Севастополе вынесли приговор двоим мужчинам за кражу
сладостей и средств личной гигиены из магазина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: