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Севастопольцу грозит 2 года за расчет в магазинах сувенирными купюрами - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Севастопольцу грозит 2 года за расчет в магазинах сувенирными купюрами
Севастопольцу грозит 2 года за расчет в магазинах сувенирными купюрами - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Севастопольцу грозит 2 года за расчет в магазинах сувенирными купюрами
Безработный житель Севастополя несколько раз расплатился за продукты сувенирными купюрами. Теперь ему до двух лет лишения свободы, сообщили в региональной... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T09:35
2026-10-12T09:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Безработный житель Севастополя несколько раз расплатился за продукты сувенирными купюрами. Теперь ему до двух лет лишения свободы, сообщили в региональной полиции.Свой поступок, 50-летний мужчина объяснил стражам правопорядка просто – ему очень хотелось есть. Оставшись совсем без денег, севастополец решил купить продукты за сувенирные деньги с надписью "билет банка приколов". На одном из рынков он выбрал продуктов на 900 рублей и расплатился "пятитысячной" купюрой. Не заметив подвоха, продавец выдала ему сдачу. Такую же схему безработный использовал и в магазине - купил выпечки на 420 рублей и также получил сдачу с "пяти тысяч".Заметив в кассе фейковые купюры, продавцы обратились в полицию. Мужчину задержали.Ранее в Севастополе вынесли приговор двоим мужчинам за кражу сладостей и средств личной гигиены из магазина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи"В Балаклаве компания подростков ограбила табачную лавкуВ Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компании
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крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, полиция севастополя, денис кратюк
Севастопольцу грозит 2 года за расчет в магазинах сувенирными купюрами

Севастопольцу грозит 2 года за расчет в магазинах сувенирными купюрами

09:35 12.10.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Безработный житель Севастополя несколько раз расплатился за продукты сувенирными купюрами. Теперь ему до двух лет лишения свободы, сообщили в региональной полиции.
Свой поступок, 50-летний мужчина объяснил стражам правопорядка просто – ему очень хотелось есть. Оставшись совсем без денег, севастополец решил купить продукты за сувенирные деньги с надписью "билет банка приколов". На одном из рынков он выбрал продуктов на 900 рублей и расплатился "пятитысячной" купюрой. Не заметив подвоха, продавец выдала ему сдачу. Такую же схему безработный использовал и в магазине - купил выпечки на 420 рублей и также получил сдачу с "пяти тысяч".
Заметив в кассе фейковые купюры, продавцы обратились в полицию. Мужчину задержали.
"В содеянном он сознался и полностью возместил потерпевшим ущерб, составивший десять тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", - рассказали в МВД.
Ранее в Севастополе вынесли приговор двоим мужчинам за кражу сладостей и средств личной гигиены из магазина.
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