https://crimea.ria.ru/20261012/sevastopoltsu-grozit-2-goda-za-raschet-v-magazinakh-suvenirnymi-kupyurami-1160133526.html

Севастопольцу грозит 2 года за расчет в магазинах сувенирными купюрами

Севастопольцу грозит 2 года за расчет в магазинах сувенирными купюрами - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Севастопольцу грозит 2 года за расчет в магазинах сувенирными купюрами

Безработный житель Севастополя несколько раз расплатился за продукты сувенирными купюрами. Теперь ему до двух лет лишения свободы, сообщили в региональной... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T09:35

2026-10-12T09:35

2026-10-12T09:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Безработный житель Севастополя несколько раз расплатился за продукты сувенирными купюрами. Теперь ему до двух лет лишения свободы, сообщили в региональной полиции.Свой поступок, 50-летний мужчина объяснил стражам правопорядка просто – ему очень хотелось есть. Оставшись совсем без денег, севастополец решил купить продукты за сувенирные деньги с надписью "билет банка приколов". На одном из рынков он выбрал продуктов на 900 рублей и расплатился "пятитысячной" купюрой. Не заметив подвоха, продавец выдала ему сдачу. Такую же схему безработный использовал и в магазине - купил выпечки на 420 рублей и также получил сдачу с "пяти тысяч".Заметив в кассе фейковые купюры, продавцы обратились в полицию. Мужчину задержали.Ранее в Севастополе вынесли приговор двоим мужчинам за кражу сладостей и средств личной гигиены из магазина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи"В Балаклаве компания подростков ограбила табачную лавкуВ Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компании

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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