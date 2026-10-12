Рейтинг@Mail.ru
Севастополь получил 12 новых автобусов - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261012/sevastopol-poluchil-12-novykh-avtobusov-1160154128.html
Севастополь получил 12 новых автобусов
Севастополь получил 12 новых автобусов - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Севастополь получил 12 новых автобусов
С начала года в Южный федеральный округ поставлено более 150 единиц техники, 12 из которых получил Севастополь. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер РФ... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T19:57
2026-10-12T19:57
севастополь
марат хуснуллин
общественный транспорт
автобус
транспорт
логистика
автобусное сообщение
новости севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/02/1159035927_0:69:1318:810_1920x0_80_0_0_12f258cd8b09e6adfb05c7daa4b1f89e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. С начала года в Южный федеральный округ поставлено более 150 единиц техники, 12 из которых получил Севастополь. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснулин.Новые машины уже выходят на маршруты, уточнил он. По словам вице-премьера, автобусы поступили в регионы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни""В регионах ЮФО высокая плотность населения, активный туристический поток, растущие города. Качественный общественный транспорт здесь – вопрос качества жизни миллионов людей", - отметил Хуснуллин.До конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе, сообщал глава республики Сергей Аксенов. Из них 26 единиц поступят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", 25 – по соглашению между правительством Москвы и крымским Совмином.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭСВ Симферополе проверили санитарное состояние автобусовВ Севастополе в часы пик стали дежурить компенсационные автобусы
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/02/1159035927_73:0:1245:879_1920x0_80_0_0_89abba1416db21ed5c052b28ec3ca475.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, марат хуснуллин, общественный транспорт, автобус, транспорт, логистика, автобусное сообщение, новости севастополя
Севастополь получил 12 новых автобусов

Севастополь получил 12 новых автобусов по программе "Инфраструктура для жизни" – Хуснуллин

19:57 12.10.2026
 
© Правительство СевастополяАвтобус в Севастополе
Автобус в Севастополе
© Правительство Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. С начала года в Южный федеральный округ поставлено более 150 единиц техники, 12 из которых получил Севастополь. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснулин.
"С начала года в Южный федеральный округ поставлено более 150 единиц техники… Больше всего машин получили Краснодарский край – 68, Волгоградская область – 49, Республика Калмыкия – 14 и Севастополь – 12", – написал Хуснуллин в своем канале в МАКС.
Новые машины уже выходят на маршруты, уточнил он. По словам вице-премьера, автобусы поступили в регионы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"
"В регионах ЮФО высокая плотность населения, активный туристический поток, растущие города. Качественный общественный транспорт здесь – вопрос качества жизни миллионов людей", - отметил Хуснуллин.
До конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе, сообщал глава республики Сергей Аксенов. Из них 26 единиц поступят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", 25 – по соглашению между правительством Москвы и крымским Совмином.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭС
В Симферополе проверили санитарное состояние автобусов
В Севастополе в часы пик стали дежурить компенсационные автобусы
 
СевастопольМарат ХуснуллинОбщественный транспортАвтобусТранспортЛогистикаАвтобусное сообщениеНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:31В России будут тренировать спасателей из КНДР
11:12Больше половины европейцев выступают против приема Украины в ЕС
11:01Конкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы
10:56ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже
10:50Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит
10:37Новые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахования
10:28В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса
10:15Дезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения
09:53В Ялте высаживают краснокнижные растения
09:43Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА
09:28В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
09:19Атаки на Белгородскую область: двое погибли и 16 человек пострадали
09:10Крымский мост утром во вторник – со стороны Керчи растет очередь
09:02Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России
08:48В России беспилотные трактора научили работать без спутниковой навигации
08:36Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасности
08:13Три города и два района Крыма во вторник останутся без света
07:58Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов
07:53Где заправить машину в Крыму: данные на 13 октября
07:40Налет на Москву и область - сбиты более 417 беспилотников ВСУ
Лента новостейМолния