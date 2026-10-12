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Севастополь получил 12 новых автобусов
Севастополь получил 12 новых автобусов - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Севастополь получил 12 новых автобусов
С начала года в Южный федеральный округ поставлено более 150 единиц техники, 12 из которых получил Севастополь. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер РФ... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T19:57
2026-10-12T19:57
2026-10-12T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. С начала года в Южный федеральный округ поставлено более 150 единиц техники, 12 из которых получил Севастополь. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснулин.Новые машины уже выходят на маршруты, уточнил он. По словам вице-премьера, автобусы поступили в регионы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни""В регионах ЮФО высокая плотность населения, активный туристический поток, растущие города. Качественный общественный транспорт здесь – вопрос качества жизни миллионов людей", - отметил Хуснуллин.До конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе, сообщал глава республики Сергей Аксенов. Из них 26 единиц поступят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", 25 – по соглашению между правительством Москвы и крымским Совмином.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭСВ Симферополе проверили санитарное состояние автобусовВ Севастополе в часы пик стали дежурить компенсационные автобусы
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севастополь, марат хуснуллин, общественный транспорт, автобус, транспорт, логистика, автобусное сообщение, новости севастополя
Севастополь получил 12 новых автобусов
Севастополь получил 12 новых автобусов по программе "Инфраструктура для жизни" – Хуснуллин