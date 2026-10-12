https://crimea.ria.ru/20261012/russkiy-starlink-chto-dast-rassvet-sputnikovoy-svyazi-v-rf-1160091585.html

"Русский Starlink": что даст "Рассвет" спутниковой связи в РФ

"Русский Starlink": что даст "Рассвет" спутниковой связи в РФ - РИА Новости Крым, 12.10.2026

"Русский Starlink": что даст "Рассвет" спутниковой связи в РФ

Применение новой спутниковой группировки "Рассвет" не случайно вызвало истерику в Киеве, поскольку ее применение отразится на ходе СВО. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T06:45

2026-10-12T06:45

2026-10-12T06:45

космос

юрий светов

политика

новости сво

армия и флот

воздушно-космические силы (вкс)

мнения

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/18/1158733995_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6686cdb65e6df6c9245adba375cf3e68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Применение новой спутниковой группировки "Рассвет" не случайно вызвало истерику в Киеве, поскольку ее применение отразится на ходе СВО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Светов напомнил, что "Рассвет" называют русским ответом Starlink американской компании бизнесмена Илона Маска – системы, которой активно пользовались ВСУ благодаря поддержке Украины со стороны США."Вспомните, с начала спецоперации вдруг оказалось, что у украинцев чуть ли не каждый командир взвода имеет планшет, благодаря которому может отслеживать положение на поле боя. И нам пришлось много усилий предпринять, потому что Starlink создавал для нас проблемы. И до сих пор наведение беспилотников и ракет Украины на территорию России осуществляется с его помощью. Но нашлись у нас умные головы – ответственные предприниматели, рабочие с золотыми руками и прекрасными навыками – и мы создали такую спутниковую систему", – сказал Светов.Эксперт обратил внимание на то, как отреагировали в Киеве на появление у России "Рассвета".Собственно, по этой же причине Россия не уничтожала спутники Starlink, когда к этому призывали многие горячие головы, заметил он."И я думаю, что когда группировка получит еще большее развитие, это даст результаты в боевых действиях", – предположил Светов.Также он указал на большую роль "Рассвета" для жизни мирных граждан в России."Второе обстоятельство: это поможет обеспечить мобильную связь между теми регионами, где есть затруднения. Не случайно ведь во время выборов в одном удаленном месте России голосовали с помощью того интернета, который раздают спутники системы "Рассвет", - резюмировал он.На днях разработчик низкоорбитальной спутниковой системы "Рассвет" – аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг") и оператор связи "Мегафон" сообщили, что впервые в России протестировали гибридную связь через отечественную низкоорбитальную спутниковую группировку. Сквозную передачу данных обеспечили на высокой скорости от абонентского устройства через отечественную базовую станцию и спутниковый канал без использования наземной линии. Технологию продемонстрировали на форуме "Цифровые решения", запустив прямой эфир из Красноярского края. По планам компании, число аппаратов на орбитах высотой 800 километров должно составить в 2026 году – 156, в 2027 – 292 и в 2028 – 383. Напомним, первые 16 спутников группировки "Рассвет" запустили на орбиту в марте 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главы МИД стран СНГ выступили против гонки вооружений в космосеКосмическая война: Медведев предостерег от блокировки спутников "Рассвет" Запуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографика Россия запустила в космос "Метеор" и 18 спутников

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, юрий светов, политика, новости сво, армия и флот, воздушно-космические силы (вкс), мнения