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"Русский Starlink": что даст "Рассвет" спутниковой связи в РФ - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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"Русский Starlink": что даст "Рассвет" спутниковой связи в РФ
"Русский Starlink": что даст "Рассвет" спутниковой связи в РФ - РИА Новости Крым, 12.10.2026
"Русский Starlink": что даст "Рассвет" спутниковой связи в РФ
Применение новой спутниковой группировки "Рассвет" не случайно вызвало истерику в Киеве, поскольку ее применение отразится на ходе СВО. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T06:45
2026-10-12T06:45
космос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Применение новой спутниковой группировки "Рассвет" не случайно вызвало истерику в Киеве, поскольку ее применение отразится на ходе СВО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Светов напомнил, что "Рассвет" называют русским ответом Starlink американской компании бизнесмена Илона Маска – системы, которой активно пользовались ВСУ благодаря поддержке Украины со стороны США."Вспомните, с начала спецоперации вдруг оказалось, что у украинцев чуть ли не каждый командир взвода имеет планшет, благодаря которому может отслеживать положение на поле боя. И нам пришлось много усилий предпринять, потому что Starlink создавал для нас проблемы. И до сих пор наведение беспилотников и ракет Украины на территорию России осуществляется с его помощью. Но нашлись у нас умные головы – ответственные предприниматели, рабочие с золотыми руками и прекрасными навыками – и мы создали такую спутниковую систему", – сказал Светов.Эксперт обратил внимание на то, как отреагировали в Киеве на появление у России "Рассвета".Собственно, по этой же причине Россия не уничтожала спутники Starlink, когда к этому призывали многие горячие головы, заметил он."И я думаю, что когда группировка получит еще большее развитие, это даст результаты в боевых действиях", – предположил Светов.Также он указал на большую роль "Рассвета" для жизни мирных граждан в России."Второе обстоятельство: это поможет обеспечить мобильную связь между теми регионами, где есть затруднения. Не случайно ведь во время выборов в одном удаленном месте России голосовали с помощью того интернета, который раздают спутники системы "Рассвет", - резюмировал он.На днях разработчик низкоорбитальной спутниковой системы "Рассвет" – аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг") и оператор связи "Мегафон" сообщили, что впервые в России протестировали гибридную связь через отечественную низкоорбитальную спутниковую группировку. Сквозную передачу данных обеспечили на высокой скорости от абонентского устройства через отечественную базовую станцию и спутниковый канал без использования наземной линии. Технологию продемонстрировали на форуме "Цифровые решения", запустив прямой эфир из Красноярского края. По планам компании, число аппаратов на орбитах высотой 800 километров должно составить в 2026 году – 156, в 2027 – 292 и в 2028 – 383. Напомним, первые 16 спутников группировки "Рассвет" запустили на орбиту в марте 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главы МИД стран СНГ выступили против гонки вооружений в космосеКосмическая война: Медведев предостерег от блокировки спутников "Рассвет" Запуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографика Россия запустила в космос "Метеор" и 18 спутников
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космос, юрий светов, политика, новости сво, армия и флот, воздушно-космические силы (вкс), мнения
"Русский Starlink": что даст "Рассвет" спутниковой связи в РФ

Применение спутниковой группировки "Рассвет" отразится на ходе СВО – эксперт

06:45 12.10.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космодрома Плесецк
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Применение новой спутниковой группировки "Рассвет" не случайно вызвало истерику в Киеве, поскольку ее применение отразится на ходе СВО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.
Светов напомнил, что "Рассвет" называют русским ответом Starlink американской компании бизнесмена Илона Маска – системы, которой активно пользовались ВСУ благодаря поддержке Украины со стороны США.
"Вспомните, с начала спецоперации вдруг оказалось, что у украинцев чуть ли не каждый командир взвода имеет планшет, благодаря которому может отслеживать положение на поле боя. И нам пришлось много усилий предпринять, потому что Starlink создавал для нас проблемы. И до сих пор наведение беспилотников и ракет Украины на территорию России осуществляется с его помощью. Но нашлись у нас умные головы – ответственные предприниматели, рабочие с золотыми руками и прекрасными навыками – и мы создали такую спутниковую систему", – сказал Светов.
Эксперт обратил внимание на то, как отреагировали в Киеве на появление у России "Рассвета".
"Заметьте, какая реакция: немедленно и истерично Зеленский (Владимир, глава киевского режима) обратился к президенту Трампу (Дональд, лидер США) с требованием сделать все, чтобы эта группировка "Рассвет" не функционировала. Он призывал ее уничтожить. Но, видимо, Трампу военные объяснили, что любые попытки уничтожить "Рассвет" приведут к уничтожению Starlink", – сказал Светов.
Собственно, по этой же причине Россия не уничтожала спутники Starlink, когда к этому призывали многие горячие головы, заметил он.
"И я думаю, что когда группировка получит еще большее развитие, это даст результаты в боевых действиях", – предположил Светов.
Также он указал на большую роль "Рассвета" для жизни мирных граждан в России.
"Второе обстоятельство: это поможет обеспечить мобильную связь между теми регионами, где есть затруднения. Не случайно ведь во время выборов в одном удаленном месте России голосовали с помощью того интернета, который раздают спутники системы "Рассвет", - резюмировал он.
На днях разработчик низкоорбитальной спутниковой системы "Рассвет" – аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг") и оператор связи "Мегафон" сообщили, что впервые в России протестировали гибридную связь через отечественную низкоорбитальную спутниковую группировку. Сквозную передачу данных обеспечили на высокой скорости от абонентского устройства через отечественную базовую станцию и спутниковый канал без использования наземной линии. Технологию продемонстрировали на форуме "Цифровые решения", запустив прямой эфир из Красноярского края. По планам компании, число аппаратов на орбитах высотой 800 километров должно составить в 2026 году – 156, в 2027 – 292 и в 2028 – 383. Напомним, первые 16 спутников группировки "Рассвет" запустили на орбиту в марте 2026 года.
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Россия запустила в космос "Метеор" и 18 спутников
 
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