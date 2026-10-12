https://crimea.ria.ru/20261012/rossiya-ne-dast-zelenskomu-peredyshku-na-pole-boya--lavrov-1160144434.html

Россия не даст Зеленскому передышку на поле боя – Лавров

Россия не даст Зеленскому передышку на поле боя – Лавров - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Россия не даст Зеленскому передышку на поле боя – Лавров

Владимир Зеленский всеми правдами и неправдами стремится получить передышку на поле боя, но он ее не заслужил, и Россия ее киевскому режиму не предоставит. Об... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T13:53

2026-10-12T13:53

2026-10-12T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский всеми правдами и неправдами стремится получить передышку на поле боя, но он ее не заслужил, и Россия ее киевскому режиму не предоставит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом и реакции Зеленского на эти слова.Глава дипведомства напомнил слова президента РФ Владимира Путина, четко заявившего, что Россия продолжает достигать целей специальной военной операции и ни перед кем ни в чем не оправдывается.Лавров также отметил, что нынешний лозунг режима Зеленского и его западных хозяев о прекращении огня пришел на смену лозунгу о нанесении России стратегического поражения.В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом.Владимир Зеленский заявил, что объявление о прекращении огня "стало новостью" для него, и добавил, что если Москва согласится на энергетическое перемирие, Киев тоже согласится.Трамп также заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, глава киевского режима представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленский объявил о готовности к выборам после слов ТрампаКонфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для УкраиныЗеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ

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россия, сергей лавров, перемирие, владимир зеленский, новости