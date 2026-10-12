Россия не даст Зеленскому передышку на поле боя – Лавров
Зеленский не заслужил передышку в проведении СВО – Лавров
13:53 12.10.2026 (обновлено: 13:55 12.10.2026)
© Пресс-служба Минобороны РФРоссийские военные в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский всеми правдами и неправдами стремится получить передышку на поле боя, но он ее не заслужил, и Россия ее киевскому режиму не предоставит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом и реакции Зеленского на эти слова.
"Ему (Зеленскому – ред.) очень хочется использовать любые слова, инициативы, идеи, которые попадают в публичное пространство, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке. Не думаю, что передышку он заслужил. Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и миграции Ливана Юсефом Раджи.
Глава дипведомства напомнил слова президента РФ Владимира Путина, четко заявившего, что Россия продолжает достигать целей специальной военной операции и ни перед кем ни в чем не оправдывается.
Лавров также отметил, что нынешний лозунг режима Зеленского и его западных хозяев о прекращении огня пришел на смену лозунгу о нанесении России стратегического поражения.
"Цель одна и очень простая – выторговать время для того, чтобы получить передышку. Он даже сказал, что и выборы готов президентские провести, если ему дадут два месяца собраться с силами, и Европа за этот период сможет его накачать новыми вооружениями для продолжения его террористической войны против российского народа", - подчеркнул глава МИД РФ.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом.
Владимир Зеленский заявил, что объявление о прекращении огня "стало новостью" для него, и добавил, что если Москва согласится на энергетическое перемирие, Киев тоже согласится.
Трамп также заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, глава киевского режима представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.
В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.
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