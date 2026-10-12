https://crimea.ria.ru/20261012/rossiya-i-ssha-vedut-peregovory-o-postavkakh-diztopliva-1160157476.html

Россия и США ведут переговоры о поставках дизтоплива

Россия и США ведут переговоры о поставках дизтоплива - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Россия и США ведут переговоры о поставках дизтоплива

Минэнерго России и США ведут переговоры о поставках дизтоплива, при этом экспорт не отразится на внутреннем рынке страны. Об этом заявил вице-премьер РФ... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T22:13

2026-10-12T22:13

2026-10-12T22:13

александр новак

энергетика

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

дизельное топливо

сша

россия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/02/1149903770_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b792ae1ddbdb31e20614232be3633d81.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Минэнерго России и США ведут переговоры о поставках дизтоплива, при этом экспорт не отразится на внутреннем рынке страны. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью информационной службе "Вести".Он подчеркнул, что мировые цены на дизель уже скорректировались на 5-6% после заявлений о достигнутых договоренностях между РФ и США, дополнительные поставки дизтоплива из России позволят частично сбалансировать спрос и предложение на глобальном рынке. При этом решение не затронет интересы российских потребителей.Сельхозработы и северный завоз снабжены дизтопливом, добавил он. Всего частичное снятие запрета на экспорт из России позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. До конца года РФ может выйти на экспорт дизеля до 3,5 млн тонн в месяц.9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – НовакВажный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с РоссиейЕвросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр новак, энергетика, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), дизельное топливо, сша, россия