Рейтинг@Mail.ru
Россия и США ведут переговоры о поставках дизтоплива - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261012/rossiya-i-ssha-vedut-peregovory-o-postavkakh-diztopliva-1160157476.html
Россия и США ведут переговоры о поставках дизтоплива
Россия и США ведут переговоры о поставках дизтоплива - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Россия и США ведут переговоры о поставках дизтоплива
Минэнерго России и США ведут переговоры о поставках дизтоплива, при этом экспорт не отразится на внутреннем рынке страны. Об этом заявил вице-премьер РФ... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T22:13
2026-10-12T22:13
александр новак
энергетика
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
дизельное топливо
сша
россия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/02/1149903770_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b792ae1ddbdb31e20614232be3633d81.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Минэнерго России и США ведут переговоры о поставках дизтоплива, при этом экспорт не отразится на внутреннем рынке страны. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью информационной службе "Вести".Он подчеркнул, что мировые цены на дизель уже скорректировались на 5-6% после заявлений о достигнутых договоренностях между РФ и США, дополнительные поставки дизтоплива из России позволят частично сбалансировать спрос и предложение на глобальном рынке. При этом решение не затронет интересы российских потребителей.Сельхозработы и северный завоз снабжены дизтопливом, добавил он. Всего частичное снятие запрета на экспорт из России позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. До конца года РФ может выйти на экспорт дизеля до 3,5 млн тонн в месяц.9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – НовакВажный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с РоссиейЕвросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/02/1149903770_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8f500be40a86b24a537667e508cdd7c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр новак, энергетика, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), дизельное топливо, сша, россия
Россия и США ведут переговоры о поставках дизтоплива

Минэнерго России и США ведут переговоры о поставках дизтоплива - Новак

22:13 12.10.2026
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаАЗС
АЗС
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Минэнерго России и США ведут переговоры о поставках дизтоплива, при этом экспорт не отразится на внутреннем рынке страны. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью информационной службе "Вести".
"Сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между министерством энергетики России и министерством энергетики Соединенных Штатов Америки", – цитирует Новака РИА Новости.
Он подчеркнул, что мировые цены на дизель уже скорректировались на 5-6% после заявлений о достигнутых договоренностях между РФ и США, дополнительные поставки дизтоплива из России позволят частично сбалансировать спрос и предложение на глобальном рынке. При этом решение не затронет интересы российских потребителей.
"Что касается внутреннего рынка, для нас это приоритет, и он полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности наших нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности внутреннего рынка", – сказал Новак в интервью ИС "Вести".
Сельхозработы и северный завоз снабжены дизтопливом, добавил он. Всего частичное снятие запрета на экспорт из России позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. До конца года РФ может выйти на экспорт дизеля до 3,5 млн тонн в месяц.
9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.
После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – Новак
Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с Россией
Евросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива
 
Александр НовакЭнергетикаМинистерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)Дизельное топливоСШАРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:31В России будут тренировать спасателей из КНДР
11:12Больше половины европейцев выступают против приема Украины в ЕС
11:01Конкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы
10:56ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже
10:50Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит
10:37Новые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахования
10:28В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса
10:15Дезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения
09:53В Ялте высаживают краснокнижные растения
09:43Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА
09:28В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
09:19Атаки на Белгородскую область: двое погибли и 16 человек пострадали
09:10Крымский мост утром во вторник – со стороны Керчи растет очередь
09:02Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России
08:48В России беспилотные трактора научили работать без спутниковой навигации
08:36Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасности
08:13Три города и два района Крыма во вторник останутся без света
07:58Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов
07:53Где заправить машину в Крыму: данные на 13 октября
07:40Налет на Москву и область - сбиты более 417 беспилотников ВСУ
Лента новостейМолния