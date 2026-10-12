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Развожаев и Силуанов обсудили меры поддержки бизнеса в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Развожаев и Силуанов обсудили меры поддержки бизнеса в Севастополе
Развожаев и Силуанов обсудили меры поддержки бизнеса в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Развожаев и Силуанов обсудили меры поддержки бизнеса в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудил с главой Минфина РФ Антоном Силуановым вопросы исполнение городского бюджета, а также актуальные направления... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T13:12
2026-10-12T13:12
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудил с главой Минфина РФ Антоном Силуановым вопросы исполнение городского бюджета, а также актуальные направления социально-экономического развития и меры поддержки. Об этом он написал в своем официальном канале на платформе МАКС.При этом губернатор отметил важность сохранения устойчивости городской экономики, поддержки предприятий и рабочих мест, а также создания условий для дальнейшего развития региона."Отдельно продолжили обсуждение продления отсрочки по уплате страховых взносов для предприятий промышленности, строительства, сельского хозяйства и других ключевых отраслей экономики до конца года, а также других рабочих вопросов", - добавил он.В том числе, в ходе встречи были затронуты вопросы, которые обсуждались на парламентских слушаниях в Совете Федерации, уточнил Развожаев.В этом году для Севастополя приняты дополнительные меры поддержки туристической отрасли, бизнеса, предприятий в простое, рыбохозяйственного комплекса, виноградарства и виноделия. Только на поддержку туриндустрии город получил 584,6 млн рублей. Этой помощью уже воспользовались около 700 организаций и предпринимателей.Ранее сообщалось, что бюджет Российской Федерации на 2027-2029 годы в первую очередь сохраняет социальный вектор, при этом Крым продолжит получать поддержку федерального центра.Проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предусматривает выделение 1,6 триллиона рублей ежегодно на поддержку регионов, заявлял ранее министр финансов России Антон Силуанов на слушаниях о параметрах проекта бюджета РФ в Совфеде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет России на 2027-2029 годы устойчив к любым сценариям – СилуановПроект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтенииРазвожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку"
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, антон силуанов
Развожаев и Силуанов обсудили меры поддержки бизнеса в Севастополе

Губернатор Севастополя обсудил меры поддержки бизнеса с главой Минфина РФ

13:12 12.10.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевГубернатор Севастополя Михаил Развожаев встретился с министром финансов России Антоном Силуановым.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев встретился с министром финансов России Антоном Силуановым.
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудил с главой Минфина РФ Антоном Силуановым вопросы исполнение городского бюджета, а также актуальные направления социально-экономического развития и меры поддержки. Об этом он написал в своем официальном канале на платформе МАКС.
"Встретился с министром финансов России Антоном Германовичем Силуановым. Обсудили исполнение бюджета Севастополя, актуальные вопросы социально-экономического развития и меры поддержки", - написал Развожаев в своих соцсетях.
При этом губернатор отметил важность сохранения устойчивости городской экономики, поддержки предприятий и рабочих мест, а также создания условий для дальнейшего развития региона.
"Отдельно продолжили обсуждение продления отсрочки по уплате страховых взносов для предприятий промышленности, строительства, сельского хозяйства и других ключевых отраслей экономики до конца года, а также других рабочих вопросов", - добавил он.
В том числе, в ходе встречи были затронуты вопросы, которые обсуждались на парламентских слушаниях в Совете Федерации, уточнил Развожаев.
В этом году для Севастополя приняты дополнительные меры поддержки туристической отрасли, бизнеса, предприятий в простое, рыбохозяйственного комплекса, виноградарства и виноделия. Только на поддержку туриндустрии город получил 584,6 млн рублей. Этой помощью уже воспользовались около 700 организаций и предпринимателей.
Ранее сообщалось, что бюджет Российской Федерации на 2027-2029 годы в первую очередь сохраняет социальный вектор, при этом Крым продолжит получать поддержку федерального центра.
Проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предусматривает выделение 1,6 триллиона рублей ежегодно на поддержку регионов, заявлял ранее министр финансов России Антон Силуанов на слушаниях о параметрах проекта бюджета РФ в Совфеде.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
Бюджет России на 2027-2029 годы устойчив к любым сценариям – Силуанов
Проект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтении
Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку"
 
Михаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяАнтон Силуанов
 
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