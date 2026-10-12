https://crimea.ria.ru/20261012/raskhodnyy-material-v-rossii-rasskazali-ob-otnoshenii-zapada-k-ukraintsam-1160132142.html

Расходный материал: в России рассказали об отношении Запада к украинцам

Расходный материал: в России рассказали об отношении Запада к украинцам - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Расходный материал: в России рассказали об отношении Запада к украинцам

Украина на данный момент фактически оккупирована коллективным Западом, а ее жители являются для европейских элит расходным материалом. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T08:28

2026-10-12T08:28

2026-10-12T08:28

вячеслав володин

украина

владимир зеленский

новости

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Украина на данный момент фактически оккупирована коллективным Западом, а ее жители являются для европейских элит расходным материалом. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его словам, Украина превратилась в "большой концлагерь во главе с (Владимиром) Зеленским и "коалицией желающих"."Сегодня всем государствам, которые высказывают предложения по урегулированию конфликта на Украине, надо это понимать. Признавая факт оккупации Украины Англией, Германией, Францией", - подчеркнул политик.Володин отметил, что в достижении целей специальной военной операции России противостоит именно коллективный Запад, а Зеленский "давно не президент".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для УкраиныПочему Трамп заговорил о смене власти на УкраинеЗеленский назвал условия проведения выборов

украина

европа

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, украина, владимир зеленский, новости, европа