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Расходный материал: в России рассказали об отношении Запада к украинцам - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Расходный материал: в России рассказали об отношении Запада к украинцам
Расходный материал: в России рассказали об отношении Запада к украинцам - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Расходный материал: в России рассказали об отношении Запада к украинцам
Украина на данный момент фактически оккупирована коллективным Западом, а ее жители являются для европейских элит расходным материалом. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T08:28
2026-10-12T08:28
вячеслав володин
украина
владимир зеленский
новости
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Украина на данный момент фактически оккупирована коллективным Западом, а ее жители являются для европейских элит расходным материалом. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его словам, Украина превратилась в "большой концлагерь во главе с (Владимиром) Зеленским и "коалицией желающих"."Сегодня всем государствам, которые высказывают предложения по урегулированию конфликта на Украине, надо это понимать. Признавая факт оккупации Украины Англией, Германией, Францией", - подчеркнул политик.Володин отметил, что в достижении целей специальной военной операции России противостоит именно коллективный Запад, а Зеленский "давно не президент".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для УкраиныПочему Трамп заговорил о смене власти на УкраинеЗеленский назвал условия проведения выборов
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вячеслав володин, украина, владимир зеленский, новости, европа
Расходный материал: в России рассказали об отношении Запада к украинцам

Украинцы являются расходным материалом для коллективного Запада – Володин

08:28 12.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Украина на данный момент фактически оккупирована коллективным Западом, а ее жители являются для европейских элит расходным материалом. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Коллективному Западу – оккупантам – не нужна независимая Украина. Не для этого они ее захватывали. Поэтому делают все, чтобы сохранить свое влияние, поставляя снаряды и оружие. Жители Украины для них – всего лишь расходный материал", - написал Володин в своем канале в МАКС.
По его словам, Украина превратилась в "большой концлагерь во главе с (Владимиром) Зеленским и "коалицией желающих".
"Сегодня всем государствам, которые высказывают предложения по урегулированию конфликта на Украине, надо это понимать. Признавая факт оккупации Украины Англией, Германией, Францией", - подчеркнул политик.
Володин отметил, что в достижении целей специальной военной операции России противостоит именно коллективный Запад, а Зеленский "давно не президент".
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