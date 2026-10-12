https://crimea.ria.ru/20261012/raskhodnyy-material-v-rossii-rasskazali-ob-otnoshenii-zapada-k-ukraintsam-1160132142.html
Расходный материал: в России рассказали об отношении Запада к украинцам
Расходный материал: в России рассказали об отношении Запада к украинцам - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Расходный материал: в России рассказали об отношении Запада к украинцам
Украина на данный момент фактически оккупирована коллективным Западом, а ее жители являются для европейских элит расходным материалом. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T08:28
2026-10-12T08:28
2026-10-12T08:28
вячеслав володин
украина
владимир зеленский
новости
европа
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111628/52/1116285202_0:0:2025:1140_1920x0_80_0_0_1506575b5de7b2267f02d81a440b494e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Украина на данный момент фактически оккупирована коллективным Западом, а ее жители являются для европейских элит расходным материалом. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его словам, Украина превратилась в "большой концлагерь во главе с (Владимиром) Зеленским и "коалицией желающих"."Сегодня всем государствам, которые высказывают предложения по урегулированию конфликта на Украине, надо это понимать. Признавая факт оккупации Украины Англией, Германией, Францией", - подчеркнул политик.Володин отметил, что в достижении целей специальной военной операции России противостоит именно коллективный Запад, а Зеленский "давно не президент".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для УкраиныПочему Трамп заговорил о смене власти на УкраинеЗеленский назвал условия проведения выборов
украина
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111628/52/1116285202_0:0:2025:1520_1920x0_80_0_0_99f4bb327f038c1ddd69577ecd664f29.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, украина, владимир зеленский, новости, европа
Расходный материал: в России рассказали об отношении Запада к украинцам
Украинцы являются расходным материалом для коллективного Запада – Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Украина на данный момент фактически оккупирована коллективным Западом, а ее жители являются для европейских элит расходным материалом. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Коллективному Западу – оккупантам – не нужна независимая Украина. Не для этого они ее захватывали. Поэтому делают все, чтобы сохранить свое влияние, поставляя снаряды и оружие. Жители Украины для них – всего лишь расходный материал", - написал Володин в своем канале в МАКС.
По его словам, Украина превратилась в "большой концлагерь во главе с (Владимиром) Зеленским и "коалицией желающих".
"Сегодня всем государствам, которые высказывают предложения по урегулированию конфликта на Украине, надо это понимать. Признавая факт оккупации Украины Англией, Германией, Францией", - подчеркнул политик.
Володин отметил, что в достижении целей специальной военной операции России противостоит именно коллективный Запад, а Зеленский "давно не президент".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: