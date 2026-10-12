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Радиоактивные часы нашли в посылке из Израиля в Москву - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Радиоактивные часы нашли в посылке из Израиля в Москву
Радиоактивные часы нашли в посылке из Израиля в Москву - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Радиоактивные часы нашли в посылке из Израиля в Москву
В Домодедово таможенники обнаружили в посылке радиоактивные авиационные часы, уровень естественного радиационного фона которых был превышен в 20 раз. Об этом... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T21:13
2026-10-12T21:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Домодедово таможенники обнаружили в посылке радиоактивные авиационные часы, уровень естественного радиационного фона которых был превышен в 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.По данным ведомства, посылка была адресована жителю Удмуртии. В ней находились сумка и рюкзак, внутри которого лежали часы. На них и сработала система радиационного контроля.В документах отправитель указал, что пересылает ключи, сумку, рюкзак и одежду.Ввоз товара на территорию Российской Федерации запрещен, посылка будет возвращена в страну отправления, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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аэропорт домодедово, происшествия, таможня, новости, москва
Радиоактивные часы нашли в посылке из Израиля в Москву

В Домодедово таможенники обнаружили радиоактивные часы в посылке из Израиля

21:13 12.10.2026
 
© Федеральная таможенная служба РоссииРадиоактивные часы нашли в посылке из Израиля в Москву
Радиоактивные часы нашли в посылке из Израиля в Москву
© Федеральная таможенная служба России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Домодедово таможенники обнаружили в посылке радиоактивные авиационные часы, уровень естественного радиационного фона которых был превышен в 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.
По данным ведомства, посылка была адресована жителю Удмуртии. В ней находились сумка и рюкзак, внутри которого лежали часы. На них и сработала система радиационного контроля.
"Проверка показала, что на поверхности устройства уровень ионизирующего излучения составляет 2,75 мкЗв/ч (в 20 раз выше нормы – ред.). Товар оказался опасен для бытового использования", - говорится в сообщении.
© Федеральная таможенная служба РоссииРадиоактивные часы нашли в посылке из Израиля в Москву
Радиоактивные часы нашли в посылке из Израиля в Москву
© Федеральная таможенная служба России
Радиоактивные часы нашли в посылке из Израиля в Москву
В документах отправитель указал, что пересылает ключи, сумку, рюкзак и одежду.
Ввоз товара на территорию Российской Федерации запрещен, посылка будет возвращена в страну отправления, добавили в ведомстве.
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