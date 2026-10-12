https://crimea.ria.ru/20261012/radioaktivnye-chasy-nashli-v-posylke-iz-izrailya-v-moskvu-1160142659.html

Радиоактивные часы нашли в посылке из Израиля в Москву

Радиоактивные часы нашли в посылке из Израиля в Москву - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Радиоактивные часы нашли в посылке из Израиля в Москву

В Домодедово таможенники обнаружили в посылке радиоактивные авиационные часы, уровень естественного радиационного фона которых был превышен в 20 раз. Об этом... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T21:13

2026-10-12T21:13

2026-10-12T21:13

аэропорт домодедово

происшествия

таможня

новости

москва

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0c/1160142298_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_682798bf8407894d786bae07356f6be1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Домодедово таможенники обнаружили в посылке радиоактивные авиационные часы, уровень естественного радиационного фона которых был превышен в 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.По данным ведомства, посылка была адресована жителю Удмуртии. В ней находились сумка и рюкзак, внутри которого лежали часы. На них и сработала система радиационного контроля.В документах отправитель указал, что пересылает ключи, сумку, рюкзак и одежду.Ввоз товара на территорию Российской Федерации запрещен, посылка будет возвращена в страну отправления, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт домодедово, происшествия, таможня, новости, москва