https://crimea.ria.ru/20261012/putin-budet-gotov-dat-komandu-ne-nanosit-udary-po-ukraine-v-den-vyborov-1160145146.html

Путин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов

Путин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Путин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов

Президент России Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если в киевские власти действительно решат их провести,... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T14:08

2026-10-12T14:08

2026-10-12T14:13

дмитрий песков

владимир путин (политик)

удары по украине

выборы на украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если в киевские власти действительно решат их провести, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По словам Пескова, 60 суток, которые требует глава киевского режима Владимир Зеленский, нужны ему не для проведения выборов, а чтобы собраться с силами и продолжить войну.В субботу американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине. В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Трамп заговорил о смене власти на Украине Конфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин (политик), удары по украине, выборы на украине, новости