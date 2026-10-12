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Путин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Путин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов
Путин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Путин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов
Президент России Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если в киевские власти действительно решат их провести,... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T14:08
2026-10-12T14:13
дмитрий песков
владимир путин (политик)
удары по украине
выборы на украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если в киевские власти действительно решат их провести, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По словам Пескова, 60 суток, которые требует глава киевского режима Владимир Зеленский, нужны ему не для проведения выборов, а чтобы собраться с силами и продолжить войну.В субботу американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине. В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Трамп заговорил о смене власти на Украине Конфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ
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дмитрий песков, владимир путин (политик), удары по украине, выборы на украине, новости
Путин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов

Путин может дать указание не наносить удары по Украине в день выборов - Песков

14:08 12.10.2026 (обновлено: 14:13 12.10.2026)
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если в киевские власти действительно решат их провести, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов - именно в день выборов", - сказал Песков в комментарии журналистам, опубликованном в канале Кремля в "МАКС".

По словам Пескова, 60 суток, которые требует глава киевского режима Владимир Зеленский, нужны ему не для проведения выборов, а чтобы собраться с силами и продолжить войну.
В субботу американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине. В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.
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