https://crimea.ria.ru/20261012/ptitsy-v-mazute-v-sochi-oprovergli-feyk-o-razlive-nefti-posle-pozhara-na-tankere-1160154313.html

Птицы в мазуте: в Сочи опровергли фейк о разливе нефти после пожара на танкере

Птицы в мазуте: в Сочи опровергли фейк о разливе нефти после пожара на танкере - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Птицы в мазуте: в Сочи опровергли фейк о разливе нефти после пожара на танкере

В Сочи опровергли информацию о выбросах нефтепродуктов на берег и пострадавших от этого птицах. Об этом пишет оперативный штаб Краснодарского края в своем... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T18:06

2026-10-12T18:06

2026-10-12T18:07

сочи

черное море

разлив нефтепродуктов

фейк

экология

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новости

пляжи

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Сочи опровергли информацию о выбросах нефтепродуктов на берег и пострадавших от этого птицах. Об этом пишет оперативный штаб Краснодарского края в своем канале в МАКС.Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. Загрязнения моря нефтяным грузом не выявлено. В Сочи из-за ЧП ограничили доступ на набережные и пляжи.По данным оперштаба, в результате обследования береговой полосы в Сочи выбросов нефтепродуктов не обнаружено.Ранее сообщалось, что по результатам проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в Сочи не выявлено, показатели соответствуют установленным нормативам. Ведется мониторинг акватории и всей береговой линии, организован постоянный контроль качества морской воды и атмосферного воздуха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

черное море

краснодарский край

кубань

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, черное море, разлив нефтепродуктов, фейк, экология, краснодарский край, новости, пляжи, кубань