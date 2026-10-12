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Птицы в мазуте: в Сочи опровергли фейк о разливе нефти после пожара на танкере - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Птицы в мазуте: в Сочи опровергли фейк о разливе нефти после пожара на танкере
Птицы в мазуте: в Сочи опровергли фейк о разливе нефти после пожара на танкере - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Птицы в мазуте: в Сочи опровергли фейк о разливе нефти после пожара на танкере
В Сочи опровергли информацию о выбросах нефтепродуктов на берег и пострадавших от этого птицах. Об этом пишет оперативный штаб Краснодарского края в своем... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T18:06
2026-10-12T18:07
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разлив нефтепродуктов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Сочи опровергли информацию о выбросах нефтепродуктов на берег и пострадавших от этого птицах. Об этом пишет оперативный штаб Краснодарского края в своем канале в МАКС.Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. Загрязнения моря нефтяным грузом не выявлено. В Сочи из-за ЧП ограничили доступ на набережные и пляжи.По данным оперштаба, в результате обследования береговой полосы в Сочи выбросов нефтепродуктов не обнаружено.Ранее сообщалось, что по результатам проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в Сочи не выявлено, показатели соответствуют установленным нормативам. Ведется мониторинг акватории и всей береговой линии, организован постоянный контроль качества морской воды и атмосферного воздуха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сочи, черное море, разлив нефтепродуктов, фейк, экология, краснодарский край, новости, пляжи, кубань
Птицы в мазуте: в Сочи опровергли фейк о разливе нефти после пожара на танкере

В Сочи опровергли фейк о выбросе мазута после пожара на танкере

18:06 12.10.2026 (обновлено: 18:07 12.10.2026)
 
© Служба спасения города СочиСпасательная служба Сочи
Спасательная служба Сочи
© Служба спасения города Сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Сочи опровергли информацию о выбросах нефтепродуктов на берег и пострадавших от этого птицах. Об этом пишет оперативный штаб Краснодарского края в своем канале в МАКС.
Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа граждане Индии спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. Загрязнения моря нефтяным грузом не выявлено. В Сочи из-за ЧП ограничили доступ на набережные и пляжи.
"Сообщения о пострадавших птицах, найденных на берегу Черного моря после пожара на танкере, распространяли некоторые паблики. В администрации города-курорта эту информацию опровергли", – говорится в сообщении.
По данным оперштаба, в результате обследования береговой полосы в Сочи выбросов нефтепродуктов не обнаружено.
Ранее сообщалось, что по результатам проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в Сочи не выявлено, показатели соответствуют установленным нормативам. Ведется мониторинг акватории и всей береговой линии, организован постоянный контроль качества морской воды и атмосферного воздуха.
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СочиЧерное мореРазлив нефтепродуктовФейкЭкологияКраснодарский крайНовостиПляжиКубань
 
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