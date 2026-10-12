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Птицы в мазуте: в Сочи опровергли фейк о разливе нефти после пожара на танкере
Птицы в мазуте: в Сочи опровергли фейк о разливе нефти после пожара на танкере - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Птицы в мазуте: в Сочи опровергли фейк о разливе нефти после пожара на танкере
В Сочи опровергли информацию о выбросах нефтепродуктов на берег и пострадавших от этого птицах. Об этом пишет оперативный штаб Краснодарского края в своем... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T18:06
2026-10-12T18:06
2026-10-12T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Сочи опровергли информацию о выбросах нефтепродуктов на берег и пострадавших от этого птицах. Об этом пишет оперативный штаб Краснодарского края в своем канале в МАКС.Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. Загрязнения моря нефтяным грузом не выявлено. В Сочи из-за ЧП ограничили доступ на набережные и пляжи.По данным оперштаба, в результате обследования береговой полосы в Сочи выбросов нефтепродуктов не обнаружено.Ранее сообщалось, что по результатам проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в Сочи не выявлено, показатели соответствуют установленным нормативам. Ведется мониторинг акватории и всей береговой линии, организован постоянный контроль качества морской воды и атмосферного воздуха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сочи, черное море, разлив нефтепродуктов, фейк, экология, краснодарский край, новости, пляжи, кубань
Птицы в мазуте: в Сочи опровергли фейк о разливе нефти после пожара на танкере
В Сочи опровергли фейк о выбросе мазута после пожара на танкере
18:06 12.10.2026 (обновлено: 18:07 12.10.2026)