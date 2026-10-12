https://crimea.ria.ru/20261012/programma-razvitiya-kryma-postroeno-547-obektov-infrastruktury-1160152464.html

Программа развития Крыма: построено 547 объектов инфраструктуры

Программа развития Крыма: построено 547 объектов инфраструктуры - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Программа развития Крыма: построено 547 объектов инфраструктуры

Более полутысячи объектов социальной и инженерной инфраструктуры построены и реконструированы в Крыму по госпрограмме развития Крыма. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T17:11

2026-10-12T17:11

2026-10-12T17:11

юрий гоцанюк

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госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Более полутысячи объектов социальной и инженерной инфраструктуры построены и реконструированы в Крыму по госпрограмме развития Крыма. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания под председательством замминистра строительства и ЖКХ России Алмаза Хусаинова.Среди уже завершенных строек – образовательные учреждения, многоквартирные жилые дома и объекты ЖКХ. Модернизируются сети газоснабжения, водопроводы и системы водоотведения. В ближайшее время ожидается запуск новых участков дорог, дорожных развязок и дополнительных объектов социальной сферы, перечислил он.Глава Совмина также проинформировал о практически полной готовности республики к предстоящему осенне-зимнему периоду.В этом году в Крыму реализуются 119 объектов по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" с общим объемом финансирования более 50 млрд рублей федеральных средств, сообщал ранее Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жильяНа освещенные дороги в Крыму потратили более 200 миллионов рублейКомплексное развитие территорий меняет облик российских городов – Мишустин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, крым, новости крыма, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", строительство