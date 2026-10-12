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Программа развития Крыма: построено 547 объектов инфраструктуры - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Программа развития Крыма: построено 547 объектов инфраструктуры
Программа развития Крыма: построено 547 объектов инфраструктуры - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Программа развития Крыма: построено 547 объектов инфраструктуры
Более полутысячи объектов социальной и инженерной инфраструктуры построены и реконструированы в Крыму по госпрограмме развития Крыма. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T17:11
2026-10-12T17:11
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Более полутысячи объектов социальной и инженерной инфраструктуры построены и реконструированы в Крыму по госпрограмме развития Крыма. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания под председательством замминистра строительства и ЖКХ России Алмаза Хусаинова.Среди уже завершенных строек – образовательные учреждения, многоквартирные жилые дома и объекты ЖКХ. Модернизируются сети газоснабжения, водопроводы и системы водоотведения. В ближайшее время ожидается запуск новых участков дорог, дорожных развязок и дополнительных объектов социальной сферы, перечислил он.Глава Совмина также проинформировал о практически полной готовности республики к предстоящему осенне-зимнему периоду.В этом году в Крыму реализуются 119 объектов по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" с общим объемом финансирования более 50 млрд рублей федеральных средств, сообщал ранее Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жильяНа освещенные дороги в Крыму потратили более 200 миллионов рублейКомплексное развитие территорий меняет облик российских городов – Мишустин
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юрий гоцанюк, крым, новости крыма, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", строительство
Программа развития Крыма: построено 547 объектов инфраструктуры

547 объектов социальной и инженерной инфраструктуры построены в Крыму – Гоцанюк

17:11 12.10.2026
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСтроительство в Крыму
Строительство в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Более полутысячи объектов социальной и инженерной инфраструктуры построены и реконструированы в Крыму по госпрограмме развития Крыма. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания под председательством замминистра строительства и ЖКХ России Алмаза Хусаинова.
"В текущем году в рамках госпрограммы развития Крыма планируется ввести в эксплуатацию ряд объектов социальной и инженерной инфраструктуры, половина из них уже сданы, работы на остальных завершатся до конца года. Всего за период действия программы в республике построено и реконструировано 547 объектов", – сказал он.
Среди уже завершенных строек – образовательные учреждения, многоквартирные жилые дома и объекты ЖКХ. Модернизируются сети газоснабжения, водопроводы и системы водоотведения. В ближайшее время ожидается запуск новых участков дорог, дорожных развязок и дополнительных объектов социальной сферы, перечислил он.
Глава Совмина также проинформировал о практически полной готовности республики к предстоящему осенне-зимнему периоду.
"Ведется работа по обновлено генерирующего оборудования, заменена изношенных участков теплосетей, тестируется автоматика для безопасной работы всех узлов. Главная задача профильных служб – строгое соблюдение графиков работ", – указал он.
В этом году в Крыму реализуются 119 объектов по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" с общим объемом финансирования более 50 млрд рублей федеральных средств, сообщал ранее Гоцанюк.
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Юрий ГоцанюкКрымНовости КрымаГоспрограмма "Социальное экономическое развитие Крыма и Севастополя"Строительство
 
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