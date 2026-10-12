https://crimea.ria.ru/20261012/pochti-200-detey-sovershili-terroristicheskie-prestupleniya-v-rossii-za-god-1160132673.html

Почти 200 детей совершили террористические преступления в России за год

Почти 200 детей совершили террористические преступления в России за год - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Почти 200 детей совершили террористические преступления в России за год

В России с начала года 196 подростков уличены в совершении террористических преступлений, по сравнению с прошлым годов этот показатель вырос более чем вдвое. Об РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T08:45

2026-10-12T08:45

2026-10-12T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В России с начала года 196 подростков уличены в совершении террористических преступлений, по сравнению с прошлым годов этот показатель вырос более чем вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.Она добавила, что за шесть месяцев 2025 года теракты и диверсии совершили 88 несовершеннолетних.По ее словам, на такие преступления идут дети из разных по социальному статусу семей, в том числе из благополучных.Петренко отметила, что злоумышленники используют различные каналы и механизмы вербовки для вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия: закрытые группы, онлайн-игры, анонимные чаты. Обманывая, запугивая, шантажируя и угрожая подросткам, их вводят в заблуждение. Вербовщики пользуются незнанием подростками уголовного законодательства, обещая легкий заработок и уход от ответственности.Официальный представитель СК подчеркнула, что важно вовремя заметить и распознать опасность, обратить внимание на изменения в поведении ребенка, незамедлительно принять меры, а также не бояться обратиться в правоохранительные органы.Она также напомнила, что выполнение требований злоумышленников неизбежно приведет к реальному сроку привлечения к уголовной ответственности, а для несовершеннолетних он может составлять до 10 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток поджег колонку на АЗС после общения с "девушкой"Подросток расстрелял школьный автобус в Приморском краеСерийным поджигателем авто на Кубани оказался 16-летний подросток

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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