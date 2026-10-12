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Почти 200 детей совершили террористические преступления в России за год - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Почти 200 детей совершили террористические преступления в России за год
Почти 200 детей совершили террористические преступления в России за год - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Почти 200 детей совершили террористические преступления в России за год
В России с начала года 196 подростков уличены в совершении террористических преступлений, по сравнению с прошлым годов этот показатель вырос более чем вдвое. Об РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T08:45
2026-10-12T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В России с начала года 196 подростков уличены в совершении террористических преступлений, по сравнению с прошлым годов этот показатель вырос более чем вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.Она добавила, что за шесть месяцев 2025 года теракты и диверсии совершили 88 несовершеннолетних.По ее словам, на такие преступления идут дети из разных по социальному статусу семей, в том числе из благополучных.Петренко отметила, что злоумышленники используют различные каналы и механизмы вербовки для вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия: закрытые группы, онлайн-игры, анонимные чаты. Обманывая, запугивая, шантажируя и угрожая подросткам, их вводят в заблуждение. Вербовщики пользуются незнанием подростками уголовного законодательства, обещая легкий заработок и уход от ответственности.Официальный представитель СК подчеркнула, что важно вовремя заметить и распознать опасность, обратить внимание на изменения в поведении ребенка, незамедлительно принять меры, а также не бояться обратиться в правоохранительные органы.Она также напомнила, что выполнение требований злоумышленников неизбежно приведет к реальному сроку привлечения к уголовной ответственности, а для несовершеннолетних он может составлять до 10 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток поджег колонку на АЗС после общения с "девушкой"Подросток расстрелял школьный автобус в Приморском краеСерийным поджигателем авто на Кубани оказался 16-летний подросток
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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гсу ск россии по крыму и севастополю, терроризм, дети, закон и право, новости, россия
Почти 200 детей совершили террористические преступления в России за год

В России 196 подростков совершили террористические преступления с начала года – СК

08:45 12.10.2026
 
© СК РоссииПятеро взрослых и трое подростков готовили теракт в Коломне
Пятеро взрослых и трое подростков готовили теракт в Коломне
© СК России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В России с начала года 196 подростков уличены в совершении террористических преступлений, по сравнению с прошлым годов этот показатель вырос более чем вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
"За последние три года все больше несовершеннолетних в нашей стране совершают преступления террористического характера. Если в 2024 году к ответственности привлечены 98 человек, то в первом полугодии текущего года уже 196 подростков были уличены в подобных деяниях", - сказала Петренко.
Она добавила, что за шесть месяцев 2025 года теракты и диверсии совершили 88 несовершеннолетних.
По ее словам, на такие преступления идут дети из разных по социальному статусу семей, в том числе из благополучных.
Петренко отметила, что злоумышленники используют различные каналы и механизмы вербовки для вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия: закрытые группы, онлайн-игры, анонимные чаты. Обманывая, запугивая, шантажируя и угрожая подросткам, их вводят в заблуждение. Вербовщики пользуются незнанием подростками уголовного законодательства, обещая легкий заработок и уход от ответственности.
Официальный представитель СК подчеркнула, что важно вовремя заметить и распознать опасность, обратить внимание на изменения в поведении ребенка, незамедлительно принять меры, а также не бояться обратиться в правоохранительные органы.
"Даже если подросток вступил в диалог со злоумышленником, важно знать, что никогда не поздно остановиться. В УК РФ есть статья 31. Она освобождает от ответственности при добровольном отказе от преступления. Для ее применения необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы о происходящем и прекратить любые действия, связанные с подготовкой преступления", - сказала официальный представитель СК РФ.
Она также напомнила, что выполнение требований злоумышленников неизбежно приведет к реальному сроку привлечения к уголовной ответственности, а для несовершеннолетних он может составлять до 10 лет лишения свободы.
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ГСУ СК России по Крыму и СевастополюТерроризмдетиЗакон и правоНовостиРоссия
 
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