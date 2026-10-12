https://crimea.ria.ru/20261012/pochemu-zelenskiy-obyavil-o-gotovnosti-k-vyboram-posle-slov-trampa-1160135008.html

Почему Зеленский объявил о готовности к выборам после слов Трампа

Почему Зеленский объявил о готовности к выборам после слов Трампа - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Почему Зеленский объявил о готовности к выборам после слов Трампа

Владимир Зеленский объявил о готовности провести выборы на Украине, чтобы не обострять конфликт с администрацией США. Но при этом глава киевского режима... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T10:44

2026-10-12T10:44

2026-10-12T10:44

украина

мнения

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владимир зеленский

василий фатигаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский объявил о готовности провести выборы на Украине, чтобы не обострять конфликт с администрацией США. Но при этом глава киевского режима выдвинул заведомо невыполнимое условие, чтобы в итоге выборы не проводить. Такое мнение в эфире в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Василий Фатигаров.В субботу американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине. В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.Фатигаров напомнил, что Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в слабости после того, как Москва и Вашингтон договорились о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Вслед за этим американский лидер заявил о необходимости сменить лидера на Украине.Политолог также подчеркнул, что и РФ, и многие другие страны мира наглядно доказали, что можно штатно проводить выборы в условиях военных действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины Почему Трамп заговорил о смене власти на Украине Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ

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украина, мнения, выборы, владимир зеленский, василий фатигаров, сша