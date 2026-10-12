Почему Зеленский объявил о готовности к выборам после слов Трампа
Зеленский объявил о готовности к выборам при заведомо невыполнимом условии – эксперт
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский объявил о готовности провести выборы на Украине, чтобы не обострять конфликт с администрацией США. Но при этом глава киевского режима выдвинул заведомо невыполнимое условие, чтобы в итоге выборы не проводить. Такое мнение в эфире в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Василий Фатигаров.
В субботу американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине. В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.
Фатигаров напомнил, что Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в слабости после того, как Москва и Вашингтон договорились о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Вслед за этим американский лидер заявил о необходимости сменить лидера на Украине.
"Зеленский понял, что снова сказал что-то не то, и решил заявить, что он согласен на выборы. Но прекрасно понимая, что выборы для него смертельны, он сразу же выставляет невыполнимое условие о 60-дневном перемирии. Россия неоднократно заявляла, что никаких перемирий не будет до полного подписания мирного договора", – отметил эксперт.
Политолог также подчеркнул, что и РФ, и многие другие страны мира наглядно доказали, что можно штатно проводить выборы в условиях военных действий.
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