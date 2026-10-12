https://crimea.ria.ru/20261012/pochemu-tramp-zagovoril-o-smene-vlasti-na-ukraine-1160126153.html

Почему Трамп заговорил о смене власти на Украине

Почему Трамп заговорил о смене власти на Украине - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Почему Трамп заговорил о смене власти на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер потому, что глава киевского режима Владимир Зеленский не проявляет необходимой политической... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T06:24

2026-10-12T06:24

2026-10-12T06:24

дмитрий песков

дональд трамп

владимир зеленский

украина

политика

россия

кремль

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/04/19/1145967017_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_47a552cc8fa86d490d5c47b532d2a449.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер потому, что глава киевского режима Владимир Зеленский не проявляет необходимой политической воли для остановки конфликта. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Пока Зеленский не хочет этого делать, добавил представитель Кремля.При этом для Москвы важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю и признал реалии, сложившиеся на земле, для дальнейшего выхода на мирное урегулирование.В субботу американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сообщил о разговоре с ПутинымАмериканская сторона готова помочь в доставке помощи и эвакуации из АлешекИскра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и США

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, украина, политика, россия, кремль