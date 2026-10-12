Почему Трамп заговорил о смене власти на Украине
Зеленский не берет на себя ответственность остановить конфликт - Кремль
© РИА Новости КрымДональд Трамп и Владимир Зеленский
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер потому, что глава киевского режима Владимир Зеленский не проявляет необходимой политической воли для остановки конфликта. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны. Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает", — сказал Песков.
Пока Зеленский не хочет этого делать, добавил представитель Кремля.
При этом для Москвы важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю и признал реалии, сложившиеся на земле, для дальнейшего выхода на мирное урегулирование.
В субботу американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.
В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.
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