https://crimea.ria.ru/20261012/pervyy-polet-kosmicheskogo-korablya-voskhod-1-1160130273.html

Первый полет космического корабля "Восход-1"

Первый полет космического корабля "Восход-1" - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Первый полет космического корабля "Восход-1"

Успехи советской пилотируемой программы "Восток" позволили начать разговор о переходе от одноместных космических кораблей к многоместным. Программа таких... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T09:23

2026-10-12T09:23

2026-10-12T09:23

ссср

космос

история

справка

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0c/1160131550_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_31b7452c4d5807b2ba8ad6927b8f1ad6.jpg

Успехи советской пилотируемой программы "Восток" позволили начать разговор о переходе от одноместных космических кораблей к многоместным. Программа таких полетов получила название "Восход" и стартовала в 1963 году."Восход-1" был создан в ОКБ-1 (ныне РКК "Энергия" им. С. П. Королева) под руководством Сергея Королева в 1963-1964 годах на базе космического корабля "Восток".Корабль "Восход-1" имел такие же внешние размеры и компоновочные схемы (длина - пять метров, диаметр – 2,43 метра), как и "Восток".Как пишет РИА Новости, для того, чтобы разместить в том же самом объеме не одного, а сразу трех космонавтов, разработчики отказались от катапультного кресла, применяемого на "Востоках", когда при посадке космонавт покидал корабль еще в воздухе и приземлялся на парашюте. Кроме того, в корабле "Восход-1" космонавты для экономии места располагались без скафандров. Члены экипажа космического корабля были одеты в спортивные костюмы. Чтобы смягчить удар о Землю при посадке, кресла снабжались дополнительными амортизаторами. Кроме того, была разработана система мягкой посадки с двумя куполами основных парашютов и пороховыми двигателями, расположенными на стропах. На корабле в верхней части спускаемого аппарата установили дублирующий (пороховой) тормозной двигатель массой 145 килограммов. Корабль "Восход-1" также оснащался дополнительной системой ориентации с ионными датчиками, усовершенствованной радио- и телевизионной аппаратурой.Из-за того, что экипаж был без скафандров, для поддержания основных параметров микроклимата кабины в пределах, близких к нормальным, использовалась система кондиционирования, обеспечивающая поглощение углекислого газа и влаги, а также выделение необходимого количества кислорода для дыхания экипажа.Аппаратура автоматического управления полетом и спуском позволяла по заданной программе производить управление бортовыми системами ориентации корабля в пространстве и осуществлять его посадку в заданном районе. Аппаратура ручного управления полетом и спуском позволяла экипажу производить ориентацию корабля в пространстве и осуществлять посадку в выбранном районе. При возвращении на Землю приборный отсек отделялся от корабля и сгорал в плотных слоях атмосферы, а спускаемый аппарат вместе с экипажем и оборудованием возвращался на Землю.Вследствие доработок общая надежность корабля существенно снизилась. Во-первых, из-за отсутствия катапультных кресел космонавтов никак нельзя было эвакуировать из корабля при аварии ракеты-носителя на старте и в первые 27 секунд полета. Во-вторых, при полете без скафандров ничто не могло спасти экипаж при разгерметизации спускаемого аппарата на орбите. В-третьих, отсутствие запасного парашюта при отказе основных неминуемо привело бы к гибели экипажа. Программа многоместных пилотируемых кораблей "Восход" привлекала ученых и конструкторов тем, что полет нескольких космонавтов давал возможность провести гораздо более широкую серию экспериментов. В первую очередь речь шла о медицинских наблюдениях и контроле утомляемости. Поэтому в состав экипажа включили врача — Бориса Егорова. На включении в экипаж представителя конструкторского бюро – Константина Феоктистова – настоял сам Сергей Королев. Ему было важно получить сведения о работе космического аппарата от человека, хорошо знающего космический корабль. Командиром корабля был утвержден майор Владимир Комаров.За 16 витков, которые составили суточный полет первого "Восхода", его экипаж успел многое. На втором витке космонавты передали приветствие участникам открывшейся 10 октября летней Олимпиады в Токио. На третьем и четвертом экипаж проводил физиологические исследования: измерения кровяного давления и легочной вентиляции, анализы крови. Борис Егоров исследовал сердечно-сосудистую систему и вестибулярный аппарат сначала у себя, потом у Феоктистова: такой эксперимент на орбите проводился впервые. Дальше космонавты работали по индивидуальным планам, в том числе репетировали и ручной заход корабля на посадку, участвовали в сеансе телесвязи с государственной комиссией, собравшейся на Байконуре.13 октября 1964 года полет космического корабля "Восход" был завершен. Общая продолжительность полета составила 24 часа 17 минут. Экипаж корабля "Восход" установил два абсолютных мировых рекорда: максимальной высоты космического полета (408 километров) и максимальной массы (5320 килограммов), поднятой на такую высоту, и два мировых рекорда: дальность полета (669784,027 километра) и продолжительность полета (24 часа 17 минут 03 секунды) в категории многоместных космических кораблей.В 10 часов 47 минут корабль "Восход" с экипажем на борту произвел мягкую посадку в Казахстане.За выполнение научно-технических и медико-биологических исследований, имеющих важное практическое значение для будущих полётов человека в космос, и установление мировых рекордов экипаж многоместного космического корабля "Восход" был награжден Золотыми медалями "Космос" и дипломами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ссср

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, космос, история, справка