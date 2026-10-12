https://crimea.ria.ru/20261012/orvi-v-krymu-i-sevastopole---dannye-po-zabolevaemosti-za-nedelyu--1160149775.html

ОРВИ в Крыму и Севастополе - данные по заболеваемости за неделю

ОРВИ в Крыму и Севастополе - данные по заболеваемости за неделю - РИА Новости Крым, 12.10.2026

ОРВИ в Крыму и Севастополе - данные по заболеваемости за неделю

За неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму заболели 7644 человек, это меньше, чем неделей ранее - тогда было 8215 заболевших. Об этом... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T16:17

2026-10-12T16:17

2026-10-12T16:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. За неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму заболели 7644 человек, это меньше, чем неделей ранее - тогда было 8215 заболевших. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.Также в Севастополе за минувшую неделю заболели респираторными инфекциями 2406 человек, что тоже ниже уровня эпидемического порога на 31,6%, отметили в ведомстве.Специалисты Роспотребнадзора, ссылаясь на данные лабораторного вирусологического мониторинга, отмечают, что на полуострове циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На носу сезон гриппа и ОРВИ - эксперты рассказали о мерах профилактикиКак протекает грипп после прививкиКому нельзя делать прививку от гриппа

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2026

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