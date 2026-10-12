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ОРВИ в Крыму и Севастополе - данные по заболеваемости за неделю
ОРВИ в Крыму и Севастополе - данные по заболеваемости за неделю - РИА Новости Крым, 12.10.2026
ОРВИ в Крыму и Севастополе - данные по заболеваемости за неделю
За неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму заболели 7644 человек, это меньше, чем неделей ранее - тогда было 8215 заболевших. Об этом... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T16:17
2026-10-12T16:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. За неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму заболели 7644 человек, это меньше, чем неделей ранее - тогда было 8215 заболевших. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.Также в Севастополе за минувшую неделю заболели респираторными инфекциями 2406 человек, что тоже ниже уровня эпидемического порога на 31,6%, отметили в ведомстве.Специалисты Роспотребнадзора, ссылаясь на данные лабораторного вирусологического мониторинга, отмечают, что на полуострове циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На носу сезон гриппа и ОРВИ - эксперты рассказали о мерах профилактикиКак протекает грипп после прививкиКому нельзя делать прививку от гриппа
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ОРВИ в Крыму и Севастополе - данные по заболеваемости за неделю
В Крыму и Севастополе больше 10 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. За неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму заболели 7644 человек, это меньше, чем неделей ранее - тогда было 8215 заболевших. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболели 7644 человек <…> Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 24,5%", - говорится в сообщении.
Также в Севастополе за минувшую неделю заболели респираторными инфекциями 2406 человек, что тоже ниже уровня эпидемического порога на 31,6%, отметили в ведомстве.
Специалисты Роспотребнадзора, ссылаясь на данные лабораторного вирусологического мониторинга, отмечают, что на полуострове циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии.
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