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Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судом
Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судом - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судом
В Херсонской области перед судом предстанет 53-летняя местная жительница по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает телерадиокомпания... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T16:08
2026-10-12T16:08
2026-10-12T16:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области перед судом предстанет 53-летняя местная жительница по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает телерадиокомпания "Таврия" со ссылкой на управление ФСБ России по Херсонской области.В отношении женщины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). Фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы.Материалы дел направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что жителя Сакского района Крыма задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма. Возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейкиЖителя Ялты осудили за призывы к насилию над евреямиЖителя Феодосии осудят за оскорбление чувств верующих в сети
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херсонская область, происшествия, новые регионы россии, новости, терроризм, антитеррор
Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судом
53-летнюю жительницу Херсонской области будут судить за оправдание террора ВСУ в сети