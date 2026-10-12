https://crimea.ria.ru/20261012/opravdyvala-terror-vsu-zhitelnitsa-khersonskoy-oblasti-predstanet-pered-sudom-1160150154.html

Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судом

Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судом - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судом

В Херсонской области перед судом предстанет 53-летняя местная жительница по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает телерадиокомпания... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T16:08

2026-10-12T16:08

2026-10-12T16:08

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области перед судом предстанет 53-летняя местная жительница по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает телерадиокомпания "Таврия" со ссылкой на управление ФСБ России по Херсонской области.В отношении женщины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). Фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы.Материалы дел направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что жителя Сакского района Крыма задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма. Возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейкиЖителя Ялты осудили за призывы к насилию над евреямиЖителя Феодосии осудят за оскорбление чувств верующих в сети

херсонская область

новые регионы россии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, новые регионы россии, новости, терроризм, антитеррор