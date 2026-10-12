https://crimea.ria.ru/20261012/obstanovka-na-krymskom-mostu---kakie-ocheredi-i-skolko-zhdat-proezda--1160143682.html

Обстановка на Крымском мосту - какие очереди и сколько ждать проезда

Обстановка на Крымском мосту - какие очереди и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Обстановка на Крымском мосту - какие очереди и сколько ждать проезда

В очереди перед пунктами досмотра стоят 150 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T13:24

2026-10-12T13:24

2026-10-12T13:24

ситуация на дорогах крыма

крым

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керчь

тамань

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В очереди перед пунктами досмотра стоят 150 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.В понедельник утром со стороны Тамани проезд был свободен, а в очереди со стороны Керчи стояли 90 авто. Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

керчь

тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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