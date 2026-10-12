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Обстановка на Крымском мосту - какие очереди и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Обстановка на Крымском мосту - какие очереди и сколько ждать проезда
Обстановка на Крымском мосту - какие очереди и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Обстановка на Крымском мосту - какие очереди и сколько ждать проезда
В очереди перед пунктами досмотра стоят 150 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T13:24
2026-10-12T13:24
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В очереди перед пунктами досмотра стоят 150 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.В понедельник утром со стороны Тамани проезд был свободен, а в очереди со стороны Керчи стояли 90 авто. Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, очереди на крымском мосту
Обстановка на Крымском мосту - какие очереди и сколько ждать проезда

В очереди на Крымский мост стоят 150 авто

13:24 12.10.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В очереди перед пунктами досмотра стоят 150 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
В понедельник утром со стороны Тамани проезд был свободен, а в очереди со стороны Керчи стояли 90 авто.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 80 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоят 70 авто", - говорится в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
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