https://crimea.ria.ru/20261012/nuzhna-novaya-ukraina-britanskiy-politik-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-1160156881.html

Нужна новая Украина: британский политик сделал неожиданное заявление

Нужна новая Украина: британский политик сделал неожиданное заявление - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Нужна новая Украина: британский политик сделал неожиданное заявление

Урегулировать украинский конфликт невозможно без полной перемены политического курса в стране, и просто выборы президента в этом вопросе не помогут. Такое... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T21:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Урегулировать украинский конфликт невозможно без полной перемены политического курса в стране, и просто выборы президента в этом вопросе не помогут. Такое заявление сделал лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй.В субботу американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Он призвал провести выборы на Украине. В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.Галлоуэй назвал ситуацию на поле боя и на политической арене требующей здравомыслия со стороны киевского режима так, чтобы "положить конец агонии" Украины.Владимир Зеленский всеми правдами и неправдами стремится получить передышку на поле боя, но он ее не заслужил, и Россия киевскому режиму ее не предоставит, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в деньПочему Зеленский объявил о готовности к выборам после слов ТрампаКонфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины

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россия, украина, великобритания, новости, политика