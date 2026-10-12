Нужна новая Украина: британский политик сделал неожиданное заявление
Для урегулирования конфликта нужна новая Украина - британский политик
© AP Photo/Evgeniy MaloletkaУкраинский флаг развевается на украинской позиции в Марьинке, недалеко от Донецка, восточная Украина, пятница, 5 июня 2015 года. Архивное фото
© AP Photo/Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Урегулировать украинский конфликт невозможно без полной перемены политического курса в стране, и просто выборы президента в этом вопросе не помогут. Такое заявление сделал лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй.
В субботу американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Он призвал провести выборы на Украине. В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.
"Нужна другая Украина, а не просто другой президент Украины. Если Зеленского сменит человек с более чистыми руками, но с теми же взглядами и намерениями, это не разрешит кризис", – цитирует политика РИА Новости.
Галлоуэй назвал ситуацию на поле боя и на политической арене требующей здравомыслия со стороны киевского режима так, чтобы "положить конец агонии" Украины.
"Суть этого (нынешнего – ред.) подхода заключается в использовании Украины в качестве копья и ножа, направленных в бок Российской Федерации, это должно прекратиться", – убежден он.
Владимир Зеленский всеми правдами и неправдами стремится получить передышку на поле боя, но он ее не заслужил, и Россия киевскому режиму ее не предоставит, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом.
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