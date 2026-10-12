https://crimea.ria.ru/20261012/novosti-svo-obstanovka-v-zone-boev-za-sutki-1160139101.html
Новости СВО: обстановка в зоне боев за сутки
Новости СВО: обстановка в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Новости СВО: обстановка в зоне боев за сутки
За минувшие сутки Вооруженные силы России уничтожили в зоне проведения специальной военной операции 1355 украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T12:46
2026-10-12T12:46
2026-10-12T13:37
новости сво
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вооруженные силы россии
армия и флот
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. За минувшие сутки Вооруженные силы России уничтожили в зоне проведения специальной военной операции 1355 украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Так, подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черное. Также расширяется внешняя зона контроля. Продолжаются бои за овладение населенными пунктами Приколотное, Котовка и Гогино.Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" за сутки противник потерял свыше 295 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили за сутки до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск - до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, 23 автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.В зоне ответственности подразделений группировки войск "Центр" украинские потери составили до 330 военных, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки.В зоне подразделений группировки войск "Восток" - свыше 275 военнослужащих, боевая бронированная машина и 12 автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" ликвидировали более 40 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО уничтожили 151 вражеский беспилотник над территорией России, в том числе над Крымом и Черным морем. Также сообщалось, что 16 беспилотников уничтожены средствами ПВО на подлете к Москве, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известноВ ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили раненияФрагменты БПЛА упали на аэропорт Сочи - загорелось административное здание
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, потери всу , новости, инфографика
Новости СВО: обстановка в зоне боев за сутки
За сутки киевский режим потерял в зоне проведения спецоперации 1355 боевиков
12:46 12.10.2026 (обновлено: 13:37 12.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. За минувшие сутки Вооруженные силы России уничтожили в зоне проведения специальной военной операции 1355 украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черное. Также расширяется внешняя зона контроля. Продолжаются бои за овладение населенными пунктами Приколотное, Котовка и Гогино.
Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" за сутки противник потерял свыше 295 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили за сутки до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск - до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, 23 автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
В зоне ответственности подразделений группировки войск "Центр" украинские потери составили до 330 военных, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки.
В зоне подразделений группировки войск "Восток" - свыше 275 военнослужащих, боевая бронированная машина и 12 автомобилей.
Подразделения группировки войск "Днепр" ликвидировали более 40 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО уничтожили
151 вражеский беспилотник над территорией России, в том числе над Крымом и Черным морем. Также сообщалось
, что 16 беспилотников уничтожены средствами ПВО на подлете к Москве, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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