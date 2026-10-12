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Новости Крыма - главное к утру понедельника - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Новости Крыма - главное к утру понедельника
Новости Крыма - главное к утру понедельника - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Новости Крыма - главное к утру понедельника
В Крыму ночью работала ПВО, была объявлена беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром в понедельник... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T08:55
2026-10-12T08:55
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью работала ПВО, была объявлена беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром в понедельник работает штатно.Главное в Крыму и Севастополе на утро 12 октября - в подборке РИА Новости Крым.На территории Крыма в час ночи была объявлена беспилотная опасность, сообщалось о работе ПВО.Отбой дали в 2.28.При этом Крымский мост ночью и утром в понедельник работает штатно – движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.В Севастополе ночь также прошла без происшествий, воздушную тревогу не объявляли. Утром в понедельник морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.По информации "Крымэнерго", город Алупка в понедельник днем останется без электроснабжения. Это необходимо для проведения неотложных ремонтных работ на объектах электроснабжения.На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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7 495 645-6601
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новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост
Новости Крыма - главное к утру понедельника

Новости Крыма - главное к утру 12 октября

08:55 12.10.2026
 
© РИА Новости КрымВиды Крыма. Мыс Меганом
Виды Крыма. Мыс Меганом - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью работала ПВО, была объявлена беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром в понедельник работает штатно.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 12 октября - в подборке РИА Новости Крым.
На территории Крыма в час ночи была объявлена беспилотная опасность, сообщалось о работе ПВО.
"Беспилотная опасность. В центральных и северных районах Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности", - говорилось в сообщении крымского главка МЧС России.
Отбой дали в 2.28.
При этом Крымский мост ночью и утром в понедельник работает штатно – движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.
В Севастополе ночь также прошла без происшествий, воздушную тревогу не объявляли. Утром в понедельник морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.
По информации "Крымэнерго", город Алупка в понедельник днем останется без электроснабжения. Это необходимо для проведения неотложных ремонтных работ на объектах электроснабжения.
На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымский мост
 
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