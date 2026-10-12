https://crimea.ria.ru/20261012/novosti-kryma---glavnoe-k-utru-ponedelnika-1160126354.html

Новости Крыма - главное к утру понедельника

Новости Крыма - главное к утру понедельника - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Новости Крыма - главное к утру понедельника

В Крыму ночью работала ПВО, была объявлена беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром в понедельник... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T08:55

2026-10-12T08:55

2026-10-12T08:55

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью работала ПВО, была объявлена беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром в понедельник работает штатно.Главное в Крыму и Севастополе на утро 12 октября - в подборке РИА Новости Крым.На территории Крыма в час ночи была объявлена беспилотная опасность, сообщалось о работе ПВО.Отбой дали в 2.28.При этом Крымский мост ночью и утром в понедельник работает штатно – движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.В Севастополе ночь также прошла без происшествий, воздушную тревогу не объявляли. Утром в понедельник морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.По информации "Крымэнерго", город Алупка в понедельник днем останется без электроснабжения. Это необходимо для проведения неотложных ремонтных работ на объектах электроснабжения.На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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